雷夫．范恩斯將執導《尤金．奧涅金》

5月25日，日本東京愛樂交響樂團長笛演奏家坂橋矢波，將率領由他擔任音樂總監的東京SDGs管樂團中3位長笛演奏家金田桃子、栗田智水、冨田朗子來臺，與隨想室內樂團的優秀長笛演奏家——音樂總監洪敬婷、黃貞瑛、邱琬鈞共同合作「台日聯音．飛越彩虹」，七位音樂家不只選奏來自日本作曲家的當代作品，更要以每個人身上不同顏色的服裝組成一道彩虹，既從聽覺、也從視覺方面呈現登臺不易的長笛七重奏作品——消息一出，在蘆洲林建生紀念圖書館的臺灣唯一場次，全部席位立刻被熱情的樂迷清空；同檔節目、原班人馬6月將在日本宇都宮短期大學的演出，也正熱銷之中。

2025-05-29 13:59