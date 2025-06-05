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雷夫．范恩斯將執導《尤金．奧涅金》

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

英國知名演員雷夫．范恩斯（Ralph Fiennes）下個樂季將首度執導歌劇《尤金．奧涅金》，該制作預計於2026年1月26日至2月27日間在巴黎加尼葉宮（Palais Garnier）歌劇院上演，由Semyon Bychkov 指揮大部分場次；Michael Levine設計舞臺；Annemarie Woods 設計服裝；Boris Pinkhasovich、Ruzan Mantashyan、Bogdan Volkov、Susan Graham等聲樂家擔綱演出。

現年62歲的范恩斯，除了多次受到奧斯卡金像獎與艾美獎提名，還在1995年飾演《哈姆雷特》主角拿下東尼獎，也早在1999年就主演過姊姊瑪莎（Martha Fiennes）執導的電影《奧涅金》。

加尼葉宮同季還將搬演新版《阿依達》、《女武神》、《齊格飛》；重登舞臺的則有Claus Guth製作的《波希米亞人》，與John Adams創作的《尼克森在中國》。

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