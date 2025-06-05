雷夫．范恩斯將執導《尤金．奧涅金》
文/MUZIK
英國知名演員雷夫．范恩斯（Ralph Fiennes）下個樂季將首度執導歌劇《尤金．奧涅金》，該制作預計於2026年1月26日至2月27日間在巴黎加尼葉宮（Palais Garnier）歌劇院上演，由Semyon Bychkov 指揮大部分場次；Michael Levine設計舞臺；Annemarie Woods 設計服裝；Boris Pinkhasovich、Ruzan Mantashyan、Bogdan Volkov、Susan Graham等聲樂家擔綱演出。
現年62歲的范恩斯，除了多次受到奧斯卡金像獎與艾美獎提名，還在1995年飾演《哈姆雷特》主角拿下東尼獎，也早在1999年就主演過姊姊瑪莎（Martha Fiennes）執導的電影《奧涅金》。
加尼葉宮同季還將搬演新版《阿依達》、《女武神》、《齊格飛》；重登舞臺的則有Claus Guth製作的《波希米亞人》，與John Adams創作的《尼克森在中國》。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言