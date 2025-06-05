大都會歧孕？次女高音告上法院

文/MUZIK

現年40歲的喬治亞次女高音Anita Rachvelishvili控訴紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）藉他懷孕生產時，以聲音問題為由非法終止合約，並指其所屬工會未能追蹤處理他對此事提出的相關申訴。

在遞往曼哈頓區域法庭的訴狀中，2011年首秀大都會、登臺逾60次的Rachvelishvili指出，院方取消他2022年至2025年1月之間，原訂於《阿依達》、《唐卡羅》、《卡門》、《喬康達》等劇中的演出，積欠他40萬美元酬勞。他承認生產曾短暫影響了自己在最高音域的表現，但已經恢復，可是大都會卻於2023年1月28日告訴他的經紀人：「由於聲音扭曲狀況受到指控，往後的合作全數取消。」

訴狀中也提到，美國音樂藝術家公會（American Guild of Musical Artists）對Rachvelishvili的律師表示，不會追查他對此事的申訴或審視院方是否違約。

Rachvelishvili認為大都會違反了懷孕勞工平等法、身障法、紐約人權法涉及歧視有孕者的規定；院方與公會破壞了集體勞務合約；院方還違反了與他訂立的個人合約。其律師Len Egert指出，重點在於，根據集體勞務合約中「付費或演出」（pay or play）的條款，無論大都會是否真的要歌手上臺，都必須支付合同規定的費用。而且就在大都會取消其演出的同一時段，Rachvelishvili在柏林、雅典等地，都好好地唱著許多作品的主角呢。

區域法庭法官Arun Subramanian預計將於7月1日就此案進行審前會議。

大都會拒絕作出評論，美國音樂藝術家公會則尚未對此事回應。

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