杜普勒權威長笛家來台 坂橋矢波×隨想愛樂三重奏「台日火花．隨想禮讚」九月登場

文/MUZIK

5月25日，日本東京愛樂交響樂團長笛演奏家坂橋矢波，將率領由他擔任音樂總監的東京SDGs管樂團中3位長笛演奏家金田桃子、栗田智水、冨田朗子來臺，與隨想室內樂團的優秀長笛演奏家——音樂總監洪敬婷、黃貞瑛、邱琬鈞共同合作「台日聯音．飛越彩虹」，七位音樂家不只選奏來自日本作曲家的當代作品，更要以每個人身上不同顏色的服裝組成一道彩虹，既從聽覺、也從視覺方面呈現登臺不易的長笛七重奏作品——消息一出，在蘆洲林建生紀念圖書館的臺灣唯一場次，全部席位立刻被熱情的樂迷清空；同檔節目、原班人馬6月將在日本宇都宮短期大學的演出，也正熱銷之中。

對於9月還將再率隨想愛樂三重奏，藉「台日火花．隨想禮讚」邀請坂橋矢波來台詮釋眾多拿手曲目、使出看家本領的洪敬婷而言，這樣的活動，並不只是單純引介個別外國同行前來一起演出、讓本地觀眾一飽耳福的表演，而是雙方交流、互動的平臺，兩邊互訪不只可以彼此觀摩學習、刺激砥礪，隨想更能藉著這樣的機會一次又一次地走出臺灣、開拓更為寬廣的音樂視野——這也是他們近年來念茲在茲、持續努力的重要方向。

向上提升、向下扎根與向外推廣

回想2007年、隨想室內樂團剛剛創立之時，洪敬婷笑言：起初只是幾個同學湊在一起，為了舉辦音樂會方便而成立的團體。不過一旦成團，就會開始想著「這個樂團還能再做些什麼？」也由此展開了近20年結交同道、不斷蛻變的歷程。

如今的隨想，是由多位志同道合、具有深厚古典音樂素養的音樂家組成，期許透過多元化表演形式與不設限的跨界合作，以深愛的古典音樂傳遞愛與正面能量，開拓古典音樂藝術的異想世界。

他們一方面藉著已經邁入第二年的「散播幸福音樂種子」計劃，透過鹿樂平台媒合、深入全台數十所偏鄉學校，實現音樂在地的向下扎根，從基礎開始，培養真正的愛樂群體；一方面更志在向上提升自己的音樂能力、向外推廣以樂會友的觸角。是以2018年12月，即由日本長笛家山根尊典，搭檔隨想愛樂三重奏——長笛洪敬婷、大提琴呂超倫、鋼琴李宜倫——在日本東京Dolce音樂廳與茨城，推出「Philharmonic Chamber Taipei」，作為交流，2019年11月再換山根尊典來臺，搭檔隨想愛樂三重奏，展開「台日火花」首部曲「隨想巨獻」之系列一與系列二。

今年，繼洪敬婷與李宜倫先2月受長笛家久保順邀請赴日演出，「台日火花」也在COVID-19疫後得以回歸，而且不只是長笛家們要在5月和6月的「飛越彩虹」中互訪、在蘆洲和宇都宮短期大學各演一場，坂橋矢波還會在9月的「隨想禮讚」，特別與隨想愛樂三重奏在國家音樂廳演奏廳合體，又讓復活的「台日火花」交流更深一層。

三重奏十年之約

今年是洪敬婷、呂超倫、李宜倫結成隨想愛樂三重奏滿十週年，這三位著力國際交流以求自我提升的夥伴，也正是緣於呂超倫邀請外國音樂家前來的機會，演出後透過在場友人介紹，而得知在日本樂壇頗負盛名的長笛演奏家，也是指揮、專欄主筆與節目主持人的坂橋矢波，進而相邀。

洪敬婷提到，坂橋矢波每年都會趁耶誕時分，親自著裝化身耶誕老人，前往日本各地育幼院，恰與近年深入偏鄉學校的隨想室內樂團，都走在「散播幸福」的路上，可謂志同道又近。

坂橋矢波也為9月13日的「台日火花．隨想禮讚」一展所長，選擇自己鑽研多年、十分熟悉的杜普勒（Albert Franz Doppler，1821-1883）作品，有他在學時入選杜普勒紀念賽的招牌曲目——田園匈牙利幻想曲（Op. 26），加上《瑞吉的回憶》（Op. 34）、雙長笛擔綱的《美國》二重奏（Op. 37），還有寫給雙長笛與鋼琴的奏鳴曲（Op. 25）；隨想愛樂三重奏則以創作時代相應的孟德爾頌D小調三重奏（Op. 49）第一樂章，歡迎遠來之朋，並搭配齊曼（Samuel Zyman）《墨西哥幻想曲》與皮亞佐拉《遺忘／自由探戈》兩首當代樂曲，為節目添上一些美洲的味道。

演出之外，坂橋矢波也會於登臺前的9月12日舉行大師班，不只接受付費學習者，「台日火花．隨想禮讚」觀眾更可憑票報名免費旁聽，將交流的意義發揮到極致。

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