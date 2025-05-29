見證．新星升起－亞藝30週年「明日之星系列」：劉舒涯＆張凱閔談2025獨奏會

文/MUZIK

▲首圖：今年於亞藝藝術「明日之星系列」舉行獨奏會的鋼琴家劉舒涯（左）與張凱閔（右）

台灣知名音樂經紀公司亞藝藝術，今年邁向成立30週年，特別在6至8月推出「明日之星系列」演出，與觀眾推薦值得大家認識的演奏新秀，當中兩位即將各自舉辦鋼琴獨奏會的劉舒涯與張凱閔，都是蕭邦鋼琴大賽首獎得主、傳奇鋼琴家鄧泰山的弟子，兩人去年已在「傳承─鄧泰山與明日之星音樂會」與大師一同登台，得到樂界讚揚。今年更會以個人獨奏會的形式，帶來他們對於音樂的體悟與見解，與觀眾見證新星升起，發出耀眼光芒的一刻。

「保持真誠的自我，自然也能夠展現給觀眾。」－鋼琴家劉舒涯

先在6月7日於高雄衛武營表演廳，以及6月8日於臺北國家演奏廳登場的劉舒涯（Sophia Liu），是年僅16歲的矚目新秀，鄧泰山曾給予她如此形容：「她是我最有天賦的學生之一。」今年3月更成為英國知名經紀公司Intermusica創立來最年輕的簽約音樂家。對於恩師，劉舒涯表示他不只是位很棒的鋼琴家，更是位極佳的老師：「他相當會鼓勵學生建立自己的個性，而不是只單純要學生直接用他的方式彈。」同時，鄧泰山非常善用比喻來形容音樂：「譬如會說要彈得像一陣風，或是像船在海上等等，他也會希望學生能獨立思考，發展出自己的音樂。」

去年首次訪台的劉舒涯，對於台灣印象十分良好：「除了有好吃的食物（尤其是珍珠奶茶！）之外，我可以感受到觀眾真心喜愛音樂，相當地溫暖。」今年6月的獨奏會，劉舒涯特別挑選了三位作曲家的作品做為主軸：「首先是舒伯特，他是一位非比尋常的作曲家，擁有十分悲劇性但又充滿熱情的人生。」現階段劉舒涯尚在學習舒伯特的大型作品，這次會先帶來四首即興曲Op.142中的第三首與第四首，呈現出舒伯特可愛又親近的一面。去年在台灣以李斯特《魔鬼圓舞曲》技驚四座的劉舒涯，今年會再帶來兩首李斯特作品：「〈第123號佩托拉克十四行詩〉是相當優雅且美麗的小品，《諾瑪的回憶》則充滿了超群的美，同時又兼有諾瑪的悲劇性，相當動人。」下半場劉舒涯則會帶來三首蕭邦作品，當中較特別的是Op.2的《唐喬望尼主題變奏曲》，劉舒涯認為自己其實更關注蕭邦早期的作品：「這時期的他相當天真且迷人，而且這首曲子寫於他17歲，只比我現在大一歲！很難想像這年紀的他已經能寫出這麼傑出的作品了。」

面對網路世代，劉舒涯認為這時代的音樂家面對著非常大的挑戰：「我們必須要找到能夠吸引觀眾的音樂個性。」由於有太多讓人分心的事物了，要想辦法抓住觀眾的注意：「不過我常常和自己說，只要保持真誠的自我，自然也能夠展現給觀眾。」在今年加入的經紀公司Intermusica的規劃下，劉舒涯已經正式開展了獨奏家生涯，透過她純粹且成熟的琴音，展現21世紀的新世代鋼琴之聲。

「希望大家能來聽『我的蕭邦』，而不是『大賽的蕭邦』。」－鋼琴家張凱閔

2021年，台灣鋼琴家張凱閔首次參加蕭邦鋼琴大賽，便進入第二輪的賽事，精采表現也讓他在台灣樂界打出名號。之後他更在2024年的英國里茲國際鋼琴大賽勇奪第四獎，是台灣鋼琴家睽違20年在此大賽獲得殊榮。今年春天舉辦的蕭邦鋼琴大賽預選輪，張凱閔再度出賽並且順利入選正賽，即將在10月再度挑戰這個鋼琴賽事的最高殿堂。在出賽之前的8月，張凱閔會在「鍾愛蕭邦」的台灣巡演中，預先帶來全場的蕭邦作品，也提前讓台灣觀眾聽到他預計在賽事中安排的曲目現場。

談起兩次參加蕭邦大賽預選輪的經驗，張凱閔認為在心境上有極大的不同：「2021年我其實相當緊張，因為才剛跟鄧泰山老師學習沒多久，又有疫情，加上又抽到第一天登場，壓力很大。這次則是自在很多，排了一些我自己很想彈的曲目，對於音樂比較有自己的想法。」同時，里茲大賽的獲獎，也讓張凱閔放下了不少壓力：「上次我可能會想要得名等等，但這次純粹就是想要『演出我的音樂』。」

令人意外的是，在本次預選輪之前，張凱閔其實很久沒有碰蕭邦的曲子了：「近年我個人比較鑽研的是德奧派的作品，我覺得也是比較符合我的個性，在其他比賽時也幾乎沒有選過蕭邦演出。」然而，蕭邦對他來說，依然是學習鋼琴路上，最長期的陪伴，張凱閔回憶道，在國中二、三年級是自己最愛蕭邦的時期：「那時我把敘事曲、詼諧曲、奏鳴曲等大曲子都練過一遍，而且還會跟同學說我五年後就要去比蕭邦鋼琴大賽！」因此，這次參賽對他來說，是重新面對蕭邦曲目的機會：「我也發現，蕭邦應該是陪伴我彈琴生活最長時間的作曲家。」

今年在「鍾愛蕭邦」的音樂會中，觀眾可以聽到張凱閔預計在10月大賽裡要彈的作品，當中比較特別的應該是第一號奏鳴曲：「此曲是蕭邦模仿貝多芬的技法寫成的，比較不是大家習慣的優美蕭邦，但反而是現階段的我更有興趣的風格。」另外在四首敘事曲中，由於上次賽事已經演過第一號，這次張凱閔將挑選第二號做為比賽曲目：「此首不如第一或第四受歡迎，沒有從頭到尾的自我陶醉，而是在戲劇張力的段落中切得很開，這也是比較符合我現在的個性。」在聆聽上次的賽事表現時，張凱閔也感受到自己這幾年來的轉變：「現在的我更加嚴肅、深沈，比較不是純粹感性驅動音樂，而是更用哲學思考……這或許不是蕭邦大賽過往喜歡的方式，但這次我的目標，就是要展現『我的風格』。」

正因如此，張凱閔希望在8月的音樂會上，觀眾們不要抱著「蕭邦大賽」的心情來聽這場音樂會：「蕭邦詮釋不會只有大賽的觀點，這次我想彈出『我的聲音』，也希望大家會喜歡。」至於這又會是怎樣的聲音呢？在張凱閔登上世界殿堂之前，台灣觀眾可以先行在音樂廳裡一探究竟。

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