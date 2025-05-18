「是貝多芬帶了給我力量！」－陳若玗談全新古典改編專輯《Rendezvous Jazz Meets Beethoven, Tchaikovsky & More》（1）

文/MUZIK

旅居紐約的台灣爵士鋼琴家陳若玗，近年又重新拾起她小時學習古典音樂的熱愛，前年底創作並灌錄了結合「古典弦樂四重奏」與「爵士即興鋼琴」的單曲〈Walking Through Fear〉，去年2月則是以四首改編莫札特與舒伯特的迷你專輯《Schubert & Mozart: 'Round Midnight》驚豔大眾，12月時陳若玗更發表了柴科夫斯基《胡桃鉗》的單曲，並且預告這只是日後完整專輯的其中一曲。經過漫長的等候，樂迷們終於能揭開這張專輯的完整面貌：《Rendezvous: Jazz Meets Beethoven, Tchaikovsky & More》於今年5月2日正式全面數位上架，同時也發行了實體黑膠唱片，收錄了8首改編自貝多芬、柴科夫斯基、普羅高菲夫、穆索斯基與拉威爾的爵士樂曲，原本就很熟悉原曲的古典樂迷，一定會對這些經典旋律的全新轉變，感到無比新鮮與驚喜。至於在去年受訪時，談過改編古典樂曲，在美感與深度上有極大考驗，讓她在錄音過程壓力極大的陳若玗，為何又會推出這樣一張完整的古典音樂專輯？MUZIK直接邀請她來現身說法，談談此次錄音的緣由與背後故事……

MUZIK：看到這次專輯的安排，我們可以說您改編古典上癮了嗎！一口氣推出8首曲目，可否先與我們談談此張專輯的醞釀過程？何時決定要做這張專輯？

陳若玗：這個系列其實是個無心插柳的計畫──坦白說原本對錄製crossover 專輯有點猶豫排斥，我沒有特別熱衷這類的型態，除非內容真的很特別。加上自己從小的古典背景，對於改編古典音樂比做原創作品更加謹慎，希望作品能夠兼具深度、美感和經得起時間考驗。去年2月發行的《Schubert & Mozart: 'Round Midnight》EP，原本設定是一次性的挑戰，因為希望日後還是以原創作曲為主。

然而，去年的訪問也提到，自己正投入改編並即將演出貝多芬的作品，當時整個陷入貝多芬作品的力量跟感染力，驅使我很想再度進錄音室！EP是因為太愛自己改編的舒伯特而萌起錄音計畫，而這次專輯則是被貝多芬的革命精神與能量所激發。

MUZIK：本專輯的貝多芬選了第五號交響曲／《月光》鋼琴奏鳴曲，以及《悲愴》鋼琴奏鳴曲，為何是這樣的組合？

陳若玗：選曲過程其實非常隨性，主要是改編貝多芬時，自己深陷於他的音樂力量中，像是第一首串連了第五號交響曲的命運動機，以及《月光》奏鳴曲的主題，嘗試捕捉貝多芬的激情與傷痛、傲氣與不羈，營造出一種充滿渴望與革命精神的搖滾聲響。

我後來認真回想，小時候並沒有特別熱愛貝多芬，也許是當時不夠成熟吧？這次編曲時，深刻體會到他可能是唯一一位跨世代的作曲家，從古典時期一路革命到浪漫派，他就是那世代的搖滾superstar！他的音樂讓我思考這個時代的跨界、多元，甚至AI等趨勢。也想像如果這些作曲家生活在現代，會如何看待這個時代的音樂、如何看待過去不敗的經典，以及如何面對下個世代。

在準備貝多芬的作品的當下，剛好也是發行〈Walking Through Fear〉的時候， 長時間用耳機聆聽錄音跟混音，導致耳朵常常隱隱作痛，當時真的非常害怕，覺得身為音樂家竟然沒有照顧自己的耳朵，也不由得讓我想到了貝多芬。這份身心的煎熬也滲透到了《月光》奏鳴曲的改編中。我在前奏中隱約融入第五號交響曲的命運動機，但以柔情渴望的方式鋪陳，再慢慢轉為較激昂帶搖滾風的「月光」。說穿了，就是對調《月光》的柔情到《命運》交響曲、又把《命運》的激昂轉至《月光》的概念。

至於《悲愴》奏鳴曲，這是錄音生涯中首次收錄的獨奏作品，先用幾乎按照原版的和聲進行即興，最後才走進大家知道的《悲愴》主題旋律。在錄音時，有種歷盡滄桑的感覺，彷彿整個空間只剩下自己與貝多芬的對話。

MUZIK：貝多芬之外，本專輯的俄國作曲家也佔了5首之多，是怎樣挑到這些曲目呢？

陳若玗：當時改編及演出完貝多芬時，很想脫離每天揮之不去在腦海裡的貝多芬聲音──我看過貝多芬的手稿，覺得自己在腦海裡無法停止的即興，就好像他改了又改的手稿，腦中一直還在堆疊solo……搞得音樂會都結束了，我的腦還在即興他的動機，停不下來！non-stop!

在這樣一個禮拜後，我決定換一個作曲家，來救救自己日夜都在即興貝多芬的腦子！當時單純想要跳脫德語系作曲家，隨手就抓了柴科夫斯基！

柴科夫斯基的曲目非常多，當時完全是隨興自己玩一輪，相當開心。然後對《天鵝湖》和《胡桃鉗》的〈蘆笛之舞〉特別有感覺，特別直覺《天鵝湖》是相當適合爵士鋼琴三重奏的曲目，便開始想像錄音會怎樣呈現。

後來一路玩到柴科夫斯基的《羅密歐與茱麗葉》幻想序曲，就不經意地被普羅高菲夫的版本吸引──本來都已經準備古典改編要暫時先告一段落，竟然又掉入普羅高菲夫的世界裡，然後瘋狂地愛上了他的作品！在改編完《羅密歐與茱麗葉》的騎士舞曲後，我真心俱疲，印象中我還跟自己說：頭腦要放空休息，逼自己回到鋼琴家的角色，不准編了！只能練琴！所以我選了一首一直很愛，但從來沒練過的大曲子：普羅高菲夫的第二號鋼琴協奏曲，潛心練了一個月。坦白說，不是為了演出，而是單純花時間感受普羅高菲夫，這個月覺得很幸福！

在練習的過程中，原版的第二主題讓我一直聽到「探戈」的感覺，於是練了一個月後才開始正式的改編，並大膽地顛覆了主題的順序跟加入探戈節奏，原版的第一主題到我的版本裡，是一直要到後段才出現，這首算是整張專輯最挑戰的曲目之一。

這些選曲完全是個人喜好，甚至在寫文案時才驚覺，這張專輯原來收錄了三大芭蕾舞劇的音樂！

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