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鄭明勳將接替夏伊 成為史卡拉首位亞裔音樂總監

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

米蘭史卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）宣布，韓國知名指揮鄭明勳（정명훈，Myung-Whun Chung）將接替2026年底合約屆期的夏伊（Riccardo Chailly），於2027年出任該院音樂總監。

官方新聞稿指出，鄭明勳與該院的管弦樂團與合唱團，以及史卡拉愛樂管弦樂團多年來建立了極為密切且富有成果的關係。他更被任命為史卡拉愛樂首位榮譽指揮，並廣受米蘭觀眾最鍾愛——這從大家對2024年3月17日、19日與21日音樂會之熱烈的回應即可證明——他還對劇院國際聲望頗具貢獻的指揮家之一。在這方面，他追隨了其導師朱里尼（Carlo Maria Giulini）率領史拉愛樂進行首次國際巡演的腳步，攜手史卡拉進行了最近一次國際歌劇巡演。2016年，他在莫斯科波修瓦劇院指揮了威爾第的《西蒙．波卡涅拉》。不久後，還會有一場新的亞洲管弦樂巡演。

鄭明勳也是一位成就卓越的鋼琴家，自1989年起便是史卡拉劇院演出季與巡演中的固定身影。他共在該院指揮了九部歌劇製作，84場歌劇演出，以及141場音樂會（在這方面，他也創下了正式音樂總監之外最多演出次數的紀錄）。除了作為詮釋威爾第作品的翹楚，他在史卡拉劇院也因其曲目之廣而備受矚目，曾指揮蕭斯塔科維契（《穆森斯克郡的馬克白夫人》，1992）、理查．史特勞斯（《莎樂美》，1995）、普契尼（《蝴蝶夫人》，2007）、莫札特（《伊多美紐》，2009）、威爾第（《西蒙．波卡涅拉》，2016與2018；《唐卡羅》，2017；《茶花女》，2019）、韋伯（《魔彈射手》，2017）及貝多芬（《費黛里奧》，2018）等作品。

鄭明勳曾擔任德勒斯登國家管弦樂團第一位首席客座指揮；東京愛樂管弦樂團、巴黎法國廣播愛樂樂團與韓國KBS交響樂團的名譽音樂總監；近期又獲任為韓國釜山新設歌劇暨音樂廳的藝術總監。還曾任薩爾布呂肯廣播交響樂團音樂總監、佛羅倫斯市立劇院首席客座指揮、羅馬聖西西利亞國家音樂學院管弦樂團首席指揮、巴黎巴士底歌劇院音樂總監。在其職業生涯中，指揮過歐洲、亞洲及美國許多頂尖樂團。

所獲獎項與榮譽，包括法國政府頒授的榮譽軍團勳章、義大利政府頒授的義大利之星勳章指揮官勳位與義大利共和國功勳勳章大官勳位、韓國政府最高文化榮譽「金冠文化勳章」；也曾因在史卡拉的工作，得到威尼斯鳳凰歌劇院、聖西西利亞國家音樂學院以及史卡拉愛樂頒發的義大利阿比亞蒂獎（Abbiati Prize）。他還獲頒威尼斯市金鑰匙，並於2024年獲頒佛羅倫斯市金鑰匙。2008年，鄭明勳成為聯合國兒童基金會首位被任命為親善大使的指揮家。

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