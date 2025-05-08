臺中歌劇院打造「無礙共融」藝文場域 友善導覽服務全面再升級

文/MUZIK

臺中國家歌劇院從2018年起推出友善導覽服務，逐年擴增對聽障、視障、肢障、心智障礙朋友的服務，透過手語翻譯、口述影像、五感導覽等軟硬體配套服務體驗歌劇院之美。今年設備再升級，劇場觀眾席新增設多元友善席位，導入Roger聽覺服務系統，協助配戴助聽器或電子耳的民眾；也拓展失智族群服務，讓失智長輩與照顧者也能享受美好藝文生活。

歌劇院的友善服務從建築導覽為起點，逐步發展並深化各個項目。結合場館營運特色，例如大劇院前廳定期推出的沉浸式光影展演「T.A.P. 光之曲幕」，或是規劃建築周圍的植栽探索，也提供客製化服務，將不同需求的族群帶進劇場欣賞節目，參與座談、藝術家特展導覽、工作坊、手作活動等，提供多元藝文體驗。從2018年至今，歌劇院多元友善服務的藝文體驗百餘場，累計2,165人次參與。

場館服務專員唐資萍表示，歌劇院推出每一項友善服務之前，都會經過扎實的教育訓練，確保工作人員瞭解不同族群的需求以及如何完善地提供服務。例如，「視障口述影像導覽」上線之前，專案負責同仁與參與此專案的志工們，經過為期一年的培訓及實作演練，才正式推出這項服務。不僅歌劇院同仁與志工，連館內餐廳、商店駐店人員，只要有機會在第一線面對來館民眾的相關人員，都是培訓對象。

顧客服務部經理胡文翠分享，歌劇院在2024年比利時靜物劇團《這就是人「身」啊！》的演後座談，同時提供聽打跟手語服務，當天第一個提問的觀眾，正好是一名聽障觀眾，透過聽打與手語服務、外語口譯協作，讓這位聽障觀眾得以與劇團導演順暢溝通，「雖然中間有層層協作，但能在現場進行即時的溝通，這樣的交流非常感人！」

該如何讓視障朋友體驗歌劇院建築之美？場館服務專員賴郁澐表示，歌劇院有受過特別培訓的導覽志工，他們以「人導法」搭配視障朋友能接收理解的用詞、語彙，一對一，像朋友一樣近身解說一切經歷。此外，歌劇院特別製作凹凸不平的建築平面圖以及立體建築模型輔具，讓視障朋友能將壺中居、涵洞等建築特色盡收「指」底，「有很多視障朋友摸到停不下來，還有節目的舞台模型、戲服等，也都能讓他們以觸摸手感方式體驗。」

記者會現場也邀請兩位低視能、先天盲的視障朋友實際體驗觸摸建築模型，她們都稱讚模型做得相當立體，其中一位還興奮地分享她的發現：「我覺得壺中居長得很像一座十字架！」

「心智障礙朋友無法理解太複雜的資訊，但他們對世界還是有很多探索慾望。」擁有豐富第一線服務經驗的賴郁澐分享她的觀察。2023年英國巴羅蘭德舞團演出親子舞蹈劇場作品《老虎．童話》，同時另外為自閉症及罕病兒童設計《調皮的老虎》藝術共融專場，其中一位罕病兒童實際年齡9歲，但體型只成長到3、4歲幼童階段，欣賞過程中，舞者將他輕柔的環抱在手中，抱著他在劇場空間裡遊走，小觀眾則以淺淺的微笑和眼神回應。

同場演出，另一個讓胡文翠經理印象深刻的場景，有一位大約國中年齡的自閉症孩子，只要他發出一丁點聲音，或是肢體動作過大，家長就會立刻緊張地抱住孩子，深怕孩子影響別人，「照顧者面對的是一年365天每分每秒、一輩子的壓力。歌劇院希望營造安心的陪伴感，使照顧者與有特殊需求的族群擁有喘息、放鬆一點點，浸潤在藝術之中的時間與空間。」

歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院是一座藝術與生活的劇場，是表演藝術的搖籃、也是多元共融的友善空間。友善服務不在量多，而求質精，貼近各類受眾的需求出發，期待以溫暖、共感的服務，讓每一個到館的訪客、觀眾都能盡興享受藝文生活的美好；也呼籲政府能完善場館周邊的大眾運輸、交通等配套措施，讓每個人都能勇敢出門、走進歌劇院。

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