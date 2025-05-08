2025蕭邦大賽預選 三位臺灣選手入圍

文/MUZIK

第19屆蕭邦國際鋼琴大賽預選輪，於波蘭時間4月23日至5月4日間假華沙愛樂廳登場，選出66位選手——包括來自臺灣的張凱閔、林灝維、謝維庭——將在10月的四輪正賽中，與19位直接保送自各個國際大賽的勝出者角逐榮銜。

謝維庭生於1996年，師事張欽全，同時擁有法國國立巴黎高等音樂學院及德國漢諾威音樂學院最高演奏家文憑，曾獲多項國際大賽獎項，2021年在蕭邦鋼琴大賽晉級至第二輪，目前任教國立臺北教育大學。

張凱閔目前就讀美國新英格蘭音樂學院，隨鄧泰山學習。2024年獲英國里茲鋼琴大賽第4獎，2021年20歲參加蕭邦大賽進入第二輪，獲得國際注目。

林灝維生於2004年，師事鍾曉青，曾獲第27屆法國耶比拿城國際鋼琴大賽（The Epinal International Piano Competition）二獎等。目前就讀美國新英格蘭音樂學院，師事柯桑蒂亞（Alexander Korsantia）。

據主辦方資料，這次比賽吸引了642位報名者，其中171位通過初階錄音審查，最終有來自28個國家或地區的162位參賽者親赴華沙，參加了這次的預選。

本屆大賽首獎將獲60000歐元獎金、二獎40000、三獎35000、四獎30000、五獎25000、六獎20000；總決賽入圍者8000。整場賽事以10月21日的大獎節與桂冠音樂會為終點，賽後獲獎者們將由主辦單位與藝術經紀公司Liu Kotow International Management & Promotion安排，赴各大洲知名音樂廳巡演。

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