2025蕭邦大賽預選 三位臺灣選手入圍

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

第19屆蕭邦國際鋼琴大賽預選輪，於波蘭時間4月23日至5月4日間假華沙愛樂廳登場，選出66位選手——包括來自臺灣的張凱閔、林灝維、謝維庭——將在10月的四輪正賽中，與19位直接保送自各個國際大賽的勝出者角逐榮銜。

謝維庭生於1996年，師事張欽全，同時擁有法國國立巴黎高等音樂學院及德國漢諾威音樂學院最高演奏家文憑，曾獲多項國際大賽獎項，2021年在蕭邦鋼琴大賽晉級至第二輪，目前任教國立臺北教育大學。

張凱閔目前就讀美國新英格蘭音樂學院，隨鄧泰山學習。2024年獲英國里茲鋼琴大賽第4獎，2021年20歲參加蕭邦大賽進入第二輪，獲得國際注目。

林灝維生於2004年，師事鍾曉青，曾獲第27屆法國耶比拿城國際鋼琴大賽（The Epinal International Piano Competition）二獎等。目前就讀美國新英格蘭音樂學院，師事柯桑蒂亞（Alexander Korsantia）。

據主辦方資料，這次比賽吸引了642位報名者，其中171位通過初階錄音審查，最終有來自28個國家或地區的162位參賽者親赴華沙，參加了這次的預選。

本屆大賽首獎將獲60000歐元獎金、二獎40000、三獎35000、四獎30000、五獎25000、六獎20000；總決賽入圍者8000。整場賽事以10月21日的大獎節與桂冠音樂會為終點，賽後獲獎者們將由主辦單位與藝術經紀公司Liu Kotow International Management & Promotion安排，赴各大洲知名音樂廳巡演。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤

延伸閱讀

苦盡沒柑來！IU 3度陪榜「百想視后」台下1秒失落神情太真實 全網心碎了

林依晨雙喜臨門！新作「失明」再奪大獎　最強準二寶媽

百想／等了10年！惠利、朴寶劍「澤善CP」百想同框 網暴動喊：原地結婚！

百想／「苦盡柑來」開胡！奪劇本獎　IU台下感動表情曝

相關新聞

2025蕭邦大賽預選 三位臺灣選手入圍

第19屆蕭邦國際鋼琴大賽預選輪，於波蘭時間4月23日至5月4日間假華沙愛樂廳登場，選出66位選手——包括來自臺灣的張凱閔、林灝維、謝維庭——將在10月的四輪正賽中，與19位直接保送自各個國際大賽的勝出者角逐榮銜。

臺中歌劇院打造「無礙共融」藝文場域 友善導覽服務全面再升級

臺中國家歌劇院從2018年起推出友善導覽服務，逐年擴增對聽障、視障、肢障、心智障礙朋友的服務，透過手語翻譯、口述影像、五感導覽等軟硬體配套服務體驗歌劇院之美。今年設備再升級，劇場觀眾席新增設多元友善席位，導入Roger聽覺服務系統，協助配戴助聽器或電子耳的民眾；也拓展失智族群服務，讓失智長輩與照顧者也能享受美好藝文生活。

純AI生成作品不受美國著作權法保護

美國聯邦上訴法院裁定：沒有任何人類參與的 AI 生成作品資格不符、無法得到著作權保護。電腦科學家Stephen Thaler開發了一款名為「創意機器」（Creativity Machine）的生成式人工智慧（genAI），Thaler將該AI 創作的一幅圖像命名為《A Recent Entrance to Paradise》，且主張這幅作品應受著作權保護，並提起訴訟挑戰美國著作權局的駁回決定，但哥倫比亞特區的聯邦地方法院維持著作權局的判決。之後泰勒提起上訴，聯邦上訴法院也依然維持原判。

美國指揮約翰．尼爾森逝世

以詮釋白遼士史詩作品聞名、也曾數次前來臺灣演出及開設大師班的美國指揮約翰．尼爾森（John Nelson），3月底以83歲之齡去世。尼爾森1941年生於哥斯大黎加的基督教傳教士家庭。他在茱莉亞音樂學院向指揮莫雷爾（Jean Morel）學習，拿下Irving Berlin 指揮獎。隨後，他成為康乃狄克 Greenwich Philharmonia 、紐澤西州Pro Arte Chorale音樂總監，並加入紐約大都會歌劇院的指揮行列。1972年，他的職業生涯迎來了一個巨大轉折，開始終身致力於白遼士的音樂。

美國國家交響樂團續約音樂總監 迎接百年團慶

美國國家交響樂團（National Symphony Orchestra）宣布，與現任音樂總監Gianandrea Noseda延長合約四年，其任期將涵蓋該團2031年的百年團慶。Noseda是2016年成為該團準音樂總監、2017年正式履新，原約期限至2026-2017樂季。

課後音樂教育 有助於孩童社會情緒發展

在近期發表於《PLOS One》期刊的一分研究中，南加州大學的Jed Villanueva、Beatriz Ilari、Assal Habibi探討了兒童時期接受正式音樂教育與其後社會情緒、節奏感及音高模仿能力發展之間的關聯性。此一長期的對照研究，對比了83名參與音樂、運動或無課後活動課程的孩童。 結果顯示，參與音樂課程的孩童在音高模仿能力上表現優於對照組同儕。這些發現表明，長期的正式音樂教育課程可對兒童某些層面的社會情緒發展產生正面影響，但整體影響有限。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。