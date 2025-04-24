快訊

宜蘭地檢署偵辦罷綠連署案 正副領銜人各以20萬、15萬元交保

美國指揮約翰．尼爾森逝世

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

以詮釋白遼士史詩作品聞名、也曾數次前來臺灣演出及開設大師班的美國指揮約翰．尼爾森（John Nelson），3月底以83歲之齡去世。

尼爾森1941年生於哥斯大黎加的基督教傳教士家庭。他在茱莉亞音樂學院向指揮莫雷爾（Jean Morel）學習，拿下Irving Berlin 指揮獎。隨後，他成為康乃狄克 Greenwich Philharmonia 、紐澤西州Pro Arte Chorale音樂總監，並加入紐約大都會歌劇院的指揮行列。1972年，他的職業生涯迎來了一個巨大轉折，開始終身致力於白遼士的音樂。

正如他在 1992 年接受《Gramophone》雜誌訪問時回憶的那樣，28 歲的尼爾森曾經不確定自己的音樂道路應該走向何方：「當時我的經紀人是Harold Shaw的Matthew Epstein，他對我說：『約翰，你需要做點事情，把自己從合唱的低谷中拉出來，做一些有趣的、能在紐約引起轟動的事情。為什麼不去做《特洛伊人》呢』？」

雖然尼爾森後來確實成為詮釋這部作品的代表人物，但當時他並不熟悉該劇，不過聽到戴維斯（Colin Davis）震撼心靈的《特洛伊人》錄音時，尼爾森形容那就像被雷電擊中：「我決定全力以赴，自己來演出這部作品。」

尼爾森與Epstein共同製作了《特洛伊人》在紐約卡內基音樂廳的首演，此後紐約市歌劇院和聖塔菲歌劇院邀請他指揮。而紐約大都會歌劇院也邀請他協助庫貝利克（Rafael Kubelík）準備該作品，但因庫貝利克生病，尼爾森在收到通知的一天之內，被要求首次亮相大都會。尼爾森說：「所以我的白遼士緣分是由愛開始的，但命運也有幾乎同等的作用。」

當他在 Erato 發行的《特洛伊人》錄音被《Gramophone》評為2018 年年度最佳錄音時，尼爾森已經是過去40年裡指揮這部作品最多的人。該刊的Mark Pullinger 評述：「尼爾森沒有急於表現，他讓白遼士的音樂有時間呼吸，必要時強調絨緞般的弦樂，但在高戲劇性的時刻，給予樂手充分的發揮。」這些樂手來自史特拉斯堡愛樂（Orchestre Philharmonique de Strasbourg），而這部作品的獨唱陣容包括Joyce DiDonato、Marie-Nicole Lemieux和Michael Spyres。

隨後他有更多白遼士的錄音相繼問世：2019年的《浮士德的詛咒》（La Damnation de Faust）、2021年的《哈羅德在義大利》（Harold en Italie）和《仲夏夜之夢》（Les nuits d’Eté），以及 2022 年的《羅密歐與茱麗葉》（Roméo et Juliette），還有他2019年在倫敦聖保羅大教堂現場錄製並廣播的《安魂曲》演出。

此外，還有一些受到好評的錄影，包括海頓的《創世紀》、巴赫的《馬太受難曲》，以及貝多芬的《莊嚴彌撒》，這些作品都由Idéale Audience International / Soli Deo Gloria發行。

尼爾森在職業生涯中還曾擔任印第安納波利斯交響樂團（ Indianapolis Symphony Orchestra ）的音樂總監（1976-1987）、聖路易歌劇院（Opera Theatre of Saint Louis）的音樂總監（1985-1988），並擔任該劇院的首席指揮至 1991 年。他還曾是紐約卡拉摩音樂節（Caramoor Festival）的音樂總監（1983-1990），並且從1998年起，擔任巴黎合奏團（Ensemble Orchestral de Paris）的音樂總監長達十年。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤

延伸閱讀

雙金得主回歸！洪佩瑜首戰客語 曝下半年有好消息

嚮往搬到鄉下自給自足田園樂？過來人經歷透露浪漫願景的真相

陸22歲女手術成功…待復甦室缺氧30分鐘 醫護竟沒人發現

北檢認筆錄瑕疵 黃國昌批林俊言問案恐嚇「給我試試看」根本流氓

相關新聞

純AI生成作品不受美國著作權法保護

美國聯邦上訴法院裁定：沒有任何人類參與的 AI 生成作品資格不符、無法得到著作權保護。電腦科學家Stephen Thaler開發了一款名為「創意機器」（Creativity Machine）的生成式人工智慧（genAI），Thaler將該AI 創作的一幅圖像命名為《A Recent Entrance to Paradise》，且主張這幅作品應受著作權保護，並提起訴訟挑戰美國著作權局的駁回決定，但哥倫比亞特區的聯邦地方法院維持著作權局的判決。之後泰勒提起上訴，聯邦上訴法院也依然維持原判。

美國指揮約翰．尼爾森逝世

以詮釋白遼士史詩作品聞名、也曾數次前來臺灣演出及開設大師班的美國指揮約翰．尼爾森（John Nelson），3月底以83歲之齡去世。尼爾森1941年生於哥斯大黎加的基督教傳教士家庭。他在茱莉亞音樂學院向指揮莫雷爾（Jean Morel）學習，拿下Irving Berlin 指揮獎。隨後，他成為康乃狄克 Greenwich Philharmonia 、紐澤西州Pro Arte Chorale音樂總監，並加入紐約大都會歌劇院的指揮行列。1972年，他的職業生涯迎來了一個巨大轉折，開始終身致力於白遼士的音樂。

美國國家交響樂團續約音樂總監 迎接百年團慶

美國國家交響樂團（National Symphony Orchestra）宣布，與現任音樂總監Gianandrea Noseda延長合約四年，其任期將涵蓋該團2031年的百年團慶。Noseda是2016年成為該團準音樂總監、2017年正式履新，原約期限至2026-2017樂季。

課後音樂教育 有助於孩童社會情緒發展

在近期發表於《PLOS One》期刊的一分研究中，南加州大學的Jed Villanueva、Beatriz Ilari、Assal Habibi探討了兒童時期接受正式音樂教育與其後社會情緒、節奏感及音高模仿能力發展之間的關聯性。此一長期的對照研究，對比了83名參與音樂、運動或無課後活動課程的孩童。 結果顯示，參與音樂課程的孩童在音高模仿能力上表現優於對照組同儕。這些發現表明，長期的正式音樂教育課程可對兒童某些層面的社會情緒發展產生正面影響，但整體影響有限。

小澤征爾松本音樂節公布2025節目陣容　艾森巴哈將指揮小澤90冥誕音樂會

由日本指揮大師小澤征爾創立的小澤征爾松本音樂節，日前公布了2025年的節目陣容：今年音樂節訂於8月11日至9月9日舉行，齋藤紀念管弦樂團將帶來兩套「樂團音樂會」與一套歌劇演出，更值得一提的是，在9月1日小澤征爾90歲冥誕當天，齋藤紀念管弦樂團將移師至東京舉辦「歡慶小澤征爾90！」的紀念音樂會，由德國指揮家艾森巴哈（Christoph Eschenbach）指揮馬勒第二號交響曲《復活》，與樂迷一同重溫大師生前帶來的感動。

Bachtrack 2024古典樂壇大統計

知名古典音樂網站Bachtrack一年一度的大統計再次出爐，該站匯集2024年整年的現場節目（主要針對歐美日地區48國的大型樂團、劇院和音樂廳），共計30774場音樂會、歌劇與舞蹈演出，以評析藝壇趨勢、了解古典音樂世界的變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。