美國指揮約翰．尼爾森逝世

文/MUZIK

以詮釋白遼士史詩作品聞名、也曾數次前來臺灣演出及開設大師班的美國指揮約翰．尼爾森（John Nelson），3月底以83歲之齡去世。

尼爾森1941年生於哥斯大黎加的基督教傳教士家庭。他在茱莉亞音樂學院向指揮莫雷爾（Jean Morel）學習，拿下Irving Berlin 指揮獎。隨後，他成為康乃狄克 Greenwich Philharmonia 、紐澤西州Pro Arte Chorale音樂總監，並加入紐約大都會歌劇院的指揮行列。1972年，他的職業生涯迎來了一個巨大轉折，開始終身致力於白遼士的音樂。

正如他在 1992 年接受《Gramophone》雜誌訪問時回憶的那樣，28 歲的尼爾森曾經不確定自己的音樂道路應該走向何方：「當時我的經紀人是Harold Shaw的Matthew Epstein，他對我說：『約翰，你需要做點事情，把自己從合唱的低谷中拉出來，做一些有趣的、能在紐約引起轟動的事情。為什麼不去做《特洛伊人》呢』？」

雖然尼爾森後來確實成為詮釋這部作品的代表人物，但當時他並不熟悉該劇，不過聽到戴維斯（Colin Davis）震撼心靈的《特洛伊人》錄音時，尼爾森形容那就像被雷電擊中：「我決定全力以赴，自己來演出這部作品。」

尼爾森與Epstein共同製作了《特洛伊人》在紐約卡內基音樂廳的首演，此後紐約市歌劇院和聖塔菲歌劇院邀請他指揮。而紐約大都會歌劇院也邀請他協助庫貝利克（Rafael Kubelík）準備該作品，但因庫貝利克生病，尼爾森在收到通知的一天之內，被要求首次亮相大都會。尼爾森說：「所以我的白遼士緣分是由愛開始的，但命運也有幾乎同等的作用。」

當他在 Erato 發行的《特洛伊人》錄音被《Gramophone》評為2018 年年度最佳錄音時，尼爾森已經是過去40年裡指揮這部作品最多的人。該刊的Mark Pullinger 評述：「尼爾森沒有急於表現，他讓白遼士的音樂有時間呼吸，必要時強調絨緞般的弦樂，但在高戲劇性的時刻，給予樂手充分的發揮。」這些樂手來自史特拉斯堡愛樂（Orchestre Philharmonique de Strasbourg），而這部作品的獨唱陣容包括Joyce DiDonato、Marie-Nicole Lemieux和Michael Spyres。

隨後他有更多白遼士的錄音相繼問世：2019年的《浮士德的詛咒》（La Damnation de Faust）、2021年的《哈羅德在義大利》（Harold en Italie）和《仲夏夜之夢》（Les nuits d’Eté），以及 2022 年的《羅密歐與茱麗葉》（Roméo et Juliette），還有他2019年在倫敦聖保羅大教堂現場錄製並廣播的《安魂曲》演出。

此外，還有一些受到好評的錄影，包括海頓的《創世紀》、巴赫的《馬太受難曲》，以及貝多芬的《莊嚴彌撒》，這些作品都由Idéale Audience International / Soli Deo Gloria發行。

尼爾森在職業生涯中還曾擔任印第安納波利斯交響樂團（ Indianapolis Symphony Orchestra ）的音樂總監（1976-1987）、聖路易歌劇院（Opera Theatre of Saint Louis）的音樂總監（1985-1988），並擔任該劇院的首席指揮至 1991 年。他還曾是紐約卡拉摩音樂節（Caramoor Festival）的音樂總監（1983-1990），並且從1998年起，擔任巴黎合奏團（Ensemble Orchestral de Paris）的音樂總監長達十年。

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