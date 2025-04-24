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純AI生成作品不受美國著作權法保護

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

美國聯邦上訴法院裁定：沒有任何人類參與的 AI 生成作品資格不符、無法得到著作權保護。

電腦科學家Stephen Thaler開發了一款名為「創意機器」（Creativity Machine）的生成式人工智慧（genAI），Thaler將該AI 創作的一幅圖像命名為《A Recent Entrance to Paradise》，且主張這幅作品應受著作權保護，並提起訴訟挑戰美國著作權局的駁回決定，但哥倫比亞特區的聯邦地方法院維持著作權局的判決。之後泰勒提起上訴，聯邦上訴法院也依然維持原判。

哥倫比亞特區聯邦上訴法院的Patricia A. Millett法官指出：「根據1976年著作權法，所有符合資格的作品，其創作的第一步必須由人類授權。」他補充道：「即使人類創作要求之後會妨礙原創作品的產生，那也是國會需要處理的政策問題。」

著作權局目前接受由人類創作、但有使用AI輔助的作品進行登記，但關鍵問題仍在於——AI 對作品貢獻多少才算是輔助？Thaler在本案中，是將AI系統列為唯一作者。

Millett解釋：「攝影、錄音、錄影與電腦程式，這些曾經也屬於新技術的媒介，如今都已適用著作權法。這說明，更新著作權法的責任在國會，而非法院。」

美國新聞攝影師協會（NPPA）副總法律顧問Alicia Calzada表示：「這項法院裁定合理且合乎長期以來的著作權原則，其他法院在處理類似問題時也有相同結論——只有人類創作的表現性作品才享有著作權……這也是為什麼幾年前，一張由猴子自拍的照片被法院裁定不具著作權的原因，同樣地，由 AI 單獨生成的圖像，也無法獲得著作權保護。」

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