美國國家交響樂團續約音樂總監 迎接百年團慶

文/MUZIK

美國國家交響樂團（National Symphony Orchestra）宣布，與現任音樂總監Gianandrea Noseda延長合約四年，其任期將涵蓋該團2031年的百年團慶。

Noseda是2016年成為該團準音樂總監、2017年正式履新，原約期限至2026-2017樂季。他在樂團發布的聲明中表示：「近95年來，國家交響樂團一直是美國出色的交響樂團之一，也是藝術文化的使者。能夠擔任這個樂團的音樂總監是我人生最偉大的榮譽之一。我感到無比喜悅，能夠繼續與樂團一同前行，並在2031年共同慶祝成團百年。隨著我們持續錄音、串流演出及巡演，NSO的卓越藝術水準比以往更加受到認可。」

樂團行政總Jean Davidson則在聲明中如此評價Noseda：「他的領導能力真的非常特別，在他的指導下，NSO的未來比以往更加光明。我們迫不及待地期待未來多年與他一起創造更多難忘的音樂時刻。」

Noseda受訪時表示，該團的卓越表現讓他幾乎不需要猶豫就決定續約：「我們一同走過的旅程非常令人滿足」，他說：「這個樂團的藝術水準真的很高，他們都是出色的音樂家。」

在Noseda的領導下，該團已經三度登上卡內基音樂廳（下一次預計在2026年），並完成了一次歐洲巡迴。目前他們與小提琴家希拉蕊．韓（Hilary Hahn）合作，進行五場美國巡演，這也是Noseda上任後的首場美國巡演。

「每當樂團進行巡演，成員之間的歸屬感會變得更加強烈」，他說，「巡演時，那種奉獻與分享的精神會變得更加突出。而我最喜歡這個樂團的一點就是，他們在演奏時的慷慨投入。」

自他上任以來，NSO也經歷了諸多挑戰與變革，包括COVID-19疫情及隨後的封鎖措施、一場激烈的勞資合約談判（導致樂團短暫罷工），以及最近甘迺迪中心（Kennedy Center）管理層的大幅換血。

「我們的樂團不會停止對音樂的奉獻，也不會停止為每一位願意聆聽的人演奏……我們的核心使命是什麼？就是熱愛音樂，並以最佳的方式呈現它。是否能夠做到完美？我不知道。但這正是我們的意圖與態度。」

這位總監對樂團的陣容與音色已經產生了重大影響——在96位全職樂手中，有23位由他聘用。此外，自2019年起，他開始將自己私人收藏的17世紀至19世紀的弦樂器借給樂團成員，這種低調卻直接的方式，使他對樂團的聲音特色留下了深遠的印記。目前，他同時兼任蘇黎世歌劇院（Zurich Opera）音樂總監。在他的領導下，美國國家交響樂團演出了八部聯合委託創作的作品，其中包括五部全球首演作品。

他還促成了國家交響樂團唱片品牌（National Symphony Orchestra Label）的成立，樂團通過該平台發行了貝多芬、德弗札克、沃克（George Walker）和賽門（Carlos Simon）等作曲家的作品。尚未發行的錄音包括巴伯（Samuel Barber）的歌劇《凡妮莎》（Vanessa）、馬勒的第七號交響曲，以及斯蒂爾（William Grant Still）的第二與第四號交響曲。

「對我來說，最重要的是讓音樂自己說話」，Noseda認為，「音樂是唯一一種不依賴語言卻不會被誤解的藝術形式。」

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