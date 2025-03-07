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Bachtrack 2024古典樂壇大統計

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

知名古典音樂網站Bachtrack一年一度的大統計再次出爐，該站匯集2024年整年的現場節目（主要針對歐美日地區48國的大型樂團、劇院和音樂廳），共計30774場音樂會、歌劇與舞蹈演出，以評析藝壇趨勢、了解古典音樂世界的變化。

總體來說，他們認為去年大致沿襲了近十年的主流走向，透過大規模的統整分析，可以從中觀察到包括女性指揮與作品曝光率增加、在世者音樂作品演出頻率逐漸提高等現象，如何體現在一線場館的節目規劃裡頭。

多倫多交響樂團在2024年躍升至最繁忙交響樂團的寶座，相比2023年大幅上升了十個名次。指揮方面，Klaus Mäkelä從去年的第二位躍登榜首，整年指揮113場演出，與多倫多交響樂團全季總計118場幾乎不相上下。另一位重新進入前十大繁忙指揮名單的是Simon Rattle，一共78場演出，相比2023年增長超過一倍。

女性指揮家在2024年依然活躍，Joana Mallwitz、Nathalie Stutzmann、Simone Young、Kristiina Poska、Marie Jacquot等名家，演出次數有所增長；還有一些初出茅廬者，演出數量也有所增加。

不過女性指揮當然仍遠少於男性。在Bachtrack數據庫裡所有列出的音樂會中，女性指揮家的場次只佔13%、相比2023年的11%略有增長。在前50名最繁忙的指揮家中，女性指揮家有5位；在前100名中，女性指揮家共13位；但若看前20名最繁忙的指揮家中，女性就無一席之地了。與獨奏家的情況相比，差異便更加明顯：在2024年至少舉行10場演出的獨奏家中，女性鋼琴家佔26%、大提琴家佔21%、小提琴家佔45%。

有些獨奏家會選擇比其他人更為多樣的曲目，而且其多樣性令人驚訝。例如，在鋼琴獨奏家中演出量位居第四的Kirill Gerstein，演出了18部不同的協奏曲作品，其中包括布梭尼的C大調鋼琴協奏曲，以及李蓋悌的鋼琴協奏曲、阿德斯、拉赫曼尼諾夫、拉威爾和貝多芬的兩部鋼琴協奏曲。

兩位最繁忙的小提琴家Augustin Hadelich和Renaud Capuçon，分別演出了17部和15部不同的協奏曲作品。在大提琴獨奏家中， Anastasia Kobekina、Sol Gabetta、Alisa Weilerstein都至少演出了9部不同的協奏曲作品，Weilerstein還為兩部作品進行了全球首演。

2024年，有15位鋼琴家和15位小提琴家演奏了至少10部不同的協奏作品。雖然Bachtrack統計數據只是獨奏家整個樂季活動的一個樣本——他們實際演奏的作品可能遠超於此——但這些數據仍然顯示，頂尖的獨奏家並不總是侷限於少數幾部作品。

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