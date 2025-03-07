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小澤征爾松本音樂節公布2025節目陣容　艾森巴哈將指揮小澤90冥誕音樂會

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

由日本指揮大師小澤征爾創立的小澤征爾松本音樂節，日前公布了2025年的節目陣容：今年音樂節訂於8月11日至9月9日舉行，齋藤紀念管弦樂團將帶來兩套「樂團音樂會」與一套歌劇演出，更值得一提的是，在9月1日小澤征爾90歲冥誕當天，齋藤紀念管弦樂團將移師至東京舉辦「歡慶小澤征爾90！」的紀念音樂會，由德國指揮家艾森巴哈（Christoph Eschenbach）指揮馬勒第二號交響曲《復活》，與樂迷一同重溫大師生前帶來的感動。

▲艾森巴哈將指揮小澤征爾90冥誕紀念音樂會

高齡85歲的艾森巴哈，本次是首次與齋藤紀念管弦樂團合作，不過他與小澤征爾曾有過長期的友誼：在小澤征爾於波士頓交響樂團擔任音樂總監時，艾森巴哈曾數次以鋼琴獨奏家身分登台，兩人完成精采協奏曲演出，並且一起為DG唱片灌錄貝多芬第五號鋼琴協奏曲《皇帝》。除了9月1日的特別紀念音樂會外，艾森巴哈也會在8月29日與30日，在松本帶來同套曲目的「樂團音樂會B」演出。

▲今年即將推出的布列頓《仲夏夜之夢》製作，場景設計十分夢幻

另外，去年臨危受命，在原訂指揮臨時取消演出的一週內接下布拉姆斯第一號＆第二號交響曲，並且大獲觀眾及樂評盛讚的首席客席指揮沖澤和佳，今年則會在松本音樂節指揮歌劇製作，這也是齋藤紀念管弦樂團睽違三年演出歌劇，本次劇碼挑選了英國作曲家布列頓的《仲夏夜之夢》，向小澤征爾生前在松本音樂節期間，推出超過10檔的當代歌劇傳統致敬。本次《仲夏夜之夢》製作源自法國里爾歌劇院（Opéra de Lille），由法國導演佩利（Laurent Pelly）執導，三年前正是同樣的組合，在松本音樂節帶來莫札特《費加洛婚禮》，此演出更是讓小澤征爾盛讚，並且邀請沖澤和佳擔任首席客席指揮的關鍵，今年將再度驚豔樂迷！

▲台灣樂迷也十分熟悉的日本小提琴家樫本大進，將在「樂團音樂會A」登台（©Daisuke Akita）

於8月23日舉行的「樂團音樂會A」演出，邀請英國指揮家索迪（Alexander Soddy）首登松本音樂節，獨奏家則是擔任柏林愛樂首席的日本小提琴家樫本大進，兩人將以全本蕭斯塔科維契的作品，紀念作曲家的50週年逝世紀念，上半場將演出小提琴協奏曲，下半場則是第五號交響曲《革命》，由齋藤紀念管弦樂團的黃金陣容，為今年的松本音樂節吹響樂團號角！

除此之外，小澤征爾松本音樂節也會如同往昔，推出多場室內音樂會、給兒童的歌劇與音樂會，以及街頭快閃音樂會、管樂大遊行等精采內容，日程將逐步公布，詳細資訊請參考小澤征爾松本音樂節官方網站。

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