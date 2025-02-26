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MTT病況不樂觀 計劃於4月進行告別演出

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

▲（photo from nws.edu）

曾任舊金山交響樂團音樂總監達25年、現為該團桂冠音樂總監的Michael Tilson Thomas （MTT），三年半前發現罹患腦瘤之後（多形性膠質母細胞瘤，glioblastoma multiforme），積極抗癌。他稱這段時間充滿親朋與音樂的陪伴，是人生中的特殊時光，而在他必須動第二次手術，以控制治療腫瘤導致的併發症時，身邊人也與他一同經受了重大挑戰。

但經過長逾三年的戰鬥，病況雖一度好轉，卻沒有徹底消除病灶。面對主治醫師帶來的癌症復發消息，他一邊繼續接受加州大學舊金山分校頂尖團隊的持續治療，一邊也認為自己到了要與樂迷告別的時刻：「如今是我結束公開露面的時候了。在過去的一年裡，我有機會與最喜愛的音樂家和管弦樂團一起進行交流。我與倫敦交響樂團、紐約愛樂樂團、芝加哥交響樂團和洛杉磯愛樂樂團的合作非常特別。三月，我計劃與新世界交響樂團舉辦音樂會，4 月 26 日，舊金山交響樂團將慶祝我的 80 歲生日。到了那時，我們都會說出那句老套的娛樂界俗語：『結束了』（It’s a wrap）。」並以收束整首曲子的終樂段「coda」，比喻這段最後的風景：「coda可以非常長，而我人生的coda真是富足豐美。」

「生命可貴」，MTT如是說。

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