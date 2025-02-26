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義大利鋼琴家蒂珀逝世

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

以敏感而富有表現力地詮釋史卡拉第奏鳴曲、巴赫《哥德堡變奏曲》、浪漫主義大師如蕭邦作品聞名的義大利鋼琴家蒂珀（Maria Tipo），2月10日以93歲高齡逝於佛羅倫斯，由其任教超過二十年、位於該市郊區的Fiesole School of Music公告周知。

作為古典樂壇的一位魅力人物，優雅的金髮蒂珀女士能夠從樂器中激發出彩虹般的色彩，演奏古典傑作的同時，克萊門第（Muzio Clementi）這樣長期被同時代的莫扎特和貝多芬所掩蓋的義大利作曲家。

與克萊門蒂一樣，蒂珀有時也被大眾忽視，尤其是在美國。儘管他在1950年代穿梭於美國各地、演奏超過300場——當時絕大多數鋼琴家都是男性——但他後來離美三十年、回到意大利教學並組建家庭。直到1990年代初，才重返美國巡演，《紐約》雜誌當時即稱他為「世界上保存最完好的音樂秘密」。

1993年，Charles Michener為該雜誌撰文，將他的鋼琴演奏描述為「最高級別的音樂敘事」，並特別讚揚了他的史卡拉第奏鳴曲錄音：「這裡有一種節奏的活力，掃除了所有古老的蛛網，並賦予每個樂句舞蹈般的生命。」

蒂珀受到同行的高度評價，他逝後，阿格麗希（Martha Argerich）於意大利都靈的一場音樂會上暫停演奏，並以一首舒曼的作品致敬，又在社群媒體頁面上表示：「他的音樂性、他的天賦和他非凡的鋼琴演奏技巧，皆富含啟發」，在義大利和瑞士的音樂學院「也是一位非凡的教育家」。

曾在日內瓦隨蒂珀學習的鋼琴家戈納（Nelson Goerner）接受電訪時說：「他的聲音輝煌……擁有你能想像的鋼琴所能產生最美麗的如歌般的音色。對我來說，他是一位非常完整、非常誠實的藝術家。演奏時充滿了想像力的閃光，但同時對樂譜表現出深思熟慮的尊重。」

1949年，年僅17歲的蒂珀就贏得了日內瓦國際音樂比賽的最高鋼琴獎、嶄露頭角；三年後，又在布魯塞爾的伊麗莎白女王音樂比賽中獲得第三名。評委之一、受人尊敬的鋼琴家魯賓斯坦（Arthur Rubinstein）將之推薦給自己的經理人Sol Hurok，Hurok將蒂珀帶到美國，並安排於1955年在紐約市政廳首次亮相。

「無論他觸碰什麼，都表現出自信和能力」，《紐約時報》知名樂評荀貝格（Harold C. Schonberg）在一篇評論中寫道，強調了他的「節奏和清晰度」以及「演奏的活力」，總結來說是「一位具有非凡潛力的鋼琴家」。

1956年，24歲的蒂珀發行首套專輯，錄製了12首史卡拉第奏鳴曲。這張由Vox唱片公司發行的專輯，成為評論家和收藏家的最愛，數十年後重新發行的CD版本，讓人將它與霍洛維茨（Vladimir Horowitz）相提並論——後者早前對這些奏鳴曲的演奏，促成了對義大利作曲家的當代復興。

三十年後，蒂珀在EMI錄製了《哥德堡變奏曲》，挑戰了這首因顧爾德（Glenn Gould）的演奏而獲得新認可的鍵盤經典。包括《波士頓環球報》樂評Richard Dyer在內的崇拜者，讚揚了他演奏中的情感強度和抒情性，不過也有其他人質疑：他是否需要那些宏大的手勢和獨特的節奏變化？

儘管如此，蒂珀總是走自己的路。當被問及他和霍洛維茨對史卡拉第的不同處理方式時，他直率地回答：「他是霍洛維茨。我來自那不勒斯。」

「任何與蒂珀小姐有過接觸的人都知道他是多麼果斷」，荀貝格在1991年寫道，當時正值這位鋼琴家32年來首次在紐約舉行獨奏音樂會前夕：「他高大、威嚴、和藹、愛笑，但也可能很固執。當他下定決心時，下巴會向前突出，眼中閃現出鋼鐵般的堅定，他是不可動搖的。就這樣。話題結束。」

作為數學家和鋼琴家的女兒，蒂珀1931年12月23日出生在那不勒斯。自幼習琴，先是接受曾隨布梭尼學習的母親的指導，後來又受教於Alfredo Casella、Guido Agosti。

「我從未聽過錄音。母親就是我的錄音」，蒂珀談到童年時說：「他演奏，我聆聽。」

1960年代回到意大利的時候，因巡演鋼琴家的孤獨生活而感到疲憊的蒂珀，與吉他手兼作曲家Alvaro Company結婚，並生下後來成為小提琴家、與母親一樣在Fiesole任教的女兒Alina。他們的婚姻破裂，最終以離婚告終，因為蒂珀在照顧家庭的期望下試圖平衡工作和家庭「作為藝術家、母親和妻子非常困難」，他告訴《紐約》雜誌，「當我從一場演出回來時，我必須處理一切——家務、學生、孩子。男人對這些一無所知！」

蒂珀與鋼琴家Alessandro Specchi的第二段婚姻，也以離婚告終。

儘管持續演奏了幾十年、主要在意大利發展，但蒂珀表示，自己在教學領域得到了新的滿足，與學生如Fabio Bidini、Frank Lévy、Pietro De Maria、Giovanni Nesi、Andrea Lucchesini）一起工作。戈納也說，蒂珀對學生有一種近乎母愛的情感：其關心，不僅僅是作為一名音樂家，而是作為一個人。

正如蒂珀所見，一個人的內心生活與他們的音樂能力之間存在直接聯繫，他希望同時培養：「你的內心越豐富，音樂就越好。」

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