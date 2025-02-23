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一年突破2500萬瀏覽數！《PAR表演藝術》3月底前免費使用版面資料庫

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

台灣知名表演藝術刊物《PAR表演藝術》於2024年起進行數位轉型，內容改以網路線上方式呈現，實體發行保留不定期發行年度特刊，因應數位時代的潮流及使用者習慣，2024年相關數據成績表現亮眼，電子報訂戶累計超過1萬8千位、官網年度入站人次達110萬次、瀏覽量更是突破2千5百萬次！除擁有穩定的讀者群外，亦因不受時地限制，觸及更多對表演藝術有興趣的一般大眾。

同時，《PAR表演藝術》也積極進行內容數位化，在2024年12月推出「數位全閱覽之版面資料庫」，1992年試刊號至2024年的第360期，所有實體雜誌版面數位化，以電子書的形式呈現，提供付費讀者於站內閱覽，並推出個人及團體等多種付費閱覽方案，服務不同類型的讀者。為了推廣如此嶄新的服務，即日起至2025年3月31日止，加入PAR會員即享免費試閱版面資料庫。

《PAR表演藝術》總編輯黎家齊表示，上線第一年能達到2千5百萬瀏覽次數，是遠遠超乎當時的預期：「也代表全世界關心表演藝術的讀者，都能透過網站得到最新的資訊。」因此，今年《PAR表演藝術》將趁勝追擊，於下半年再推出數位全閱覽之表演藝術年鑑資料庫，收錄1995至2024年所有表藝年鑑，一樣是電子書於站內閱覽的形式呈現，以更便捷的方式提供讀者閱覽，邀請大家一起打開台灣表演藝術史！

※《PAR表演藝術》數位全閱覽：服務說明

※《PAR表演藝術》版面資料庫：試刊號試閱

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