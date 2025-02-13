瑞士女高音瑪蒂斯 生日前過世

文/MUZIK

瑞士知名女高音瑪蒂斯（Edith Mathis），2月9日逝世，距離將要到來的87歲壽辰僅剩兩天。

1938年2月11日，瑪蒂斯生於瑞士琉森。1956年以演唱《魔笛》出道，接下來三年都在瑞士各地；直到1959年前往科隆歌劇院，方正式踏上國際舞臺；1960年代開始於漢堡、薩爾茲堡音樂節、英國葛萊德邦音樂節等歌劇重鎮多有亮相。

1963年，瑪蒂斯成為柏林德意志歌劇院（Deutsche Oper Berlin）的一員；此後於1970年代首登倫敦皇家歌劇院（Royal Opera House），且在紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）登臺25次，劇目涵蓋《魔彈射手》、《魔笛》、《唐喬望尼》、《費黛里奧》、《玫瑰騎士》，在維也納國立歌劇院、巴伐利亞國立歌劇院、巴黎歌劇院也都有演出。

瑪蒂斯的職涯大致環繞著莫札特、理查．史特勞斯、韋伯的作品展開；也參與了Gottfried von Einem《Der Zerrissene》、Henze《Der junge Lord》、Heinrich Sutermeister《Le roi Berénger》、Menotti《Help, Help, the Globolinks》等當代作品的首演。

其傳世錄音除了在柏林德意志歌劇院與薩爾茲堡音樂節留下的《費加洛婚禮》、數版馬勒第二號交響曲，電影《刺激1995》（The Shawshank Redemption）中，主角安迪拚命跑到監獄廣播室播放的那段《費加洛婚禮》二重唱，或許更是他廣為眾人所聞的熱門代表作。

當然，他也在日本、美國、澳洲、俄羅斯、以色列等地舉行獨唱會。

所受榮譽包括國際莫札特基金會頒發的莫札特獎（1976）、巴伐利亞宮廷歌手（Kammersängerin）、蒙特魯唱片大獎（Prix Mondial du Disque）等。

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