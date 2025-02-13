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澳洲歌劇公司女性雙長接連下臺

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

▲澳洲歌劇公司前執行長Fiona Allan（右）、前藝術總監Jo Davies（左），取自opera.org.au

澳洲歌劇公司（Opera Australia）前執行長Fiona Allan在任不到三年，即下臺走人，現由首席執行官Simon Militano代理此職，也讓該公司的危機毫無遮掩地浮上臺面。

離開前，Allan就有數週未曾現身、令人生疑。公司發表的聲明指出，2021年11月上任的Allan此去，是為了「追尋新的機會」。董事長Rod Sims稱，此間並無內情，只是Allan大概覺得時間到了——畢竟帶來變革的人通常不會久居一處、往往還有更多刺激的事情等待著他——Sims也否認這是全公司高層有事的徵兆。

半年之前，澳洲歌劇公司首位女性藝術總監Jo Davies，因與Allan衝突不斷，只做了18個月就突然離職——這兩位女性原本被視為新面孔，尤其在Davies接棒在職超過12年的前任藝術總監Lyndon Terracini之後，更被視為新氣象的表徵，彼時Allan也稱這將為公司開啟新紀元——對於尚未完全從COIVD-19疫情衝擊中恢復過來的歌劇公司來說，兩位女性首長如今先後離院，不啻又讓未來平添更多變數和迷茫。

從內部角度而言，財務方面，該院2023年的營運赤字是490萬澳幣，2024年則攀升至780萬。而2022年的一次內部調查顯示，有1/3的員工認為霸凌和騷擾已成內部重大問題，消息外洩之後，合作顧問Gabrielle Trainor於去年末受到委託，執行針對全公司管理的審查，預計今年3月完成，不過該公司尚未授權其結果公開。

再就外部觀察，這家全澳最大歌劇公司慣於把節目場次聚焦於墨爾本，一直飽受批評——同屬維多利亞省其它地方的歌劇迷，就常嘲笑自己為「窮困的表親」——該省省立劇院目前閉院整修、預計2027年才會重新開放，更讓問題雪上加霜。與此同時，該院2024年的藝術表現，卻屬十分亮眼，不論是Brett Dean的《Hamlet》，或人氣更高的《茶花女》新製作，都大受歡迎，兩相對比，實在讓人啞然。

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