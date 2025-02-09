日本指揮大師秋山和慶逝世

文/MUZIK

稍早在家中摔跤、導致脊椎受損的日本知名指揮秋山和慶（Kazuyoshi Akiyama），雖於今年元旦以84歲高齡宣布引退，卻未能順利康復，仍於1月26日因肺炎逝世。

1941年，秋山和慶生於東京，3歲由專業教授鋼琴的母親啟蒙習樂，15歲進入桐朋學園大學，曾修習法國號與打擊樂，受到後輩小澤征爾的表現驚豔，始習指揮，兩人都入齋藤秀雄座下，皆為其極為出色的門生。

1964年，秋山首次指揮東京交響樂團，並很快被聘請為音樂總監，在任期間為荀貝格、揚納捷克，乃至當代的Helmut Friedrich Lachenmann 、John Adams的多部作品進行日本首演，2004年榮膺該團桂冠指揮。他也曾任溫哥華交響樂團（ Vancouver Symphony Orchestra）音樂總監（1972-1985，後為桂冠指揮）、美國人交響樂團（ American Symphony Orchestra ）音樂總監（1973-1978）、西拉克斯交響樂團（Syracuse Symphony Orchestra）音樂總監（1985-1993）。1995年返日，出任廣島交響樂團首席指揮（後為終生榮譽指揮）。

1984年，秋山與小澤一起在老師去世十週年之際，自全球各地聚集逾百位同樣曾經受教於齋藤的音樂家們，舉辦紀念音樂會，成為日後齋藤紀念管弦樂團創立之契機。樂團成立之後，秋山即於1987年與1989年率團兩度訪歐；1993年與該團管樂團合作；2004年指揮齋藤秀雄逝世卅年紀念節目；2018年最後一次同臺，指揮德布西、拉威爾、聖桑、伊貝爾等法國作曲家的音樂，是該團史上的關鍵人物。

齋藤紀念管弦樂團也是小澤征爾松本音樂節得以創設的基礎，該節為秋山之逝致上崇高敬意，並向家屬致哀。

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