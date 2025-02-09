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巴倫波英罹患帕金森 心繫西東合集管弦樂團

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

巴倫波英（Daniel Barenboim）近年健康亮起紅燈，先是於2022年10月減少演出，以應對神經系統的問題；次年初又辭去擔任長達三十年的柏林國立歌劇院音樂總監職位。雖然去年9月率領西東合集管弦樂團（West–Eastern Divan Orchestra）攜手小提琴名家慕特，登上逍遙音樂節「復出」，但他2月6日在自己的社群網頁證實，所謂神經問題，已經確診為帕金森氏症。

在聲明中，他除了感謝這三年來關心和支持自己的人們，並表示仍會在健康狀況許可下盡可能維持職業的音樂活動。而他最放心不下的，當非西東合集管弦樂團莫屬，讓這個青年管弦樂團步上長期穩定的營運和發展。為此，未來除了戮力指揮該團，還要確保他們與其它出色指揮的合作機會，以盡其最重要的責任。

至於身體，他也提到，面對這樣的事實，他能做的就是接受最好的照顧，並再次感謝大家對自己的仁慈和祝福。

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