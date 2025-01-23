林圖將掌新加坡交響樂團

▲（photo from hannulintu.fi/ Marco Borggreve）

文/MUZIK

新加坡交響樂團（Singapore Symphony Orchestra）宣布，將自2026-27樂季開始，聘請芬蘭指揮林圖（Hannu Lintu），繼朱暉（創團總監，任期1979-1996）、水藍（1997-2019）、葛拉夫（Hans Graf，現任）之後，擔任該團自1979年成立以來的第四位音樂總監，首紙合約為期3年。

此外，他們也收到一位與新加坡對沖基金管理公司Quantedge Capital相關者捐贈的300萬美元，創下該團有史以來收到最高之單筆捐款紀錄，樂團因此將音樂總監一職立即冠名為Quantedge Music Director。

林圖現任芬蘭國家歌劇與芭蕾舞劇院首席指揮、里斯本Gulbenkian Orchestra音樂總監，2017年首度客席指揮新加坡交響樂團，也會於本樂季以準音樂總監之名，與該團合作兩週。他在聲明中表示，該團充滿活力，熱情奉獻於藝術成長，期待和出色的音樂家們與更多的社群合作，探索創意新高度、踏入賞樂新深度，與當地及國際間的廣大聽眾加強連結。

林圖擅於詮釋交響、歌劇、當代眾多作品，以寬廣的常備曲目聞名——花費長達一年時間，才找到新總監的新加坡交響樂團總裁、該團遴選委員會主委林耀榮（Goh Yew Lin）即評論林圖為「淵博非凡的藝術家」。

新加坡交響樂團執行長Kenneth Kwok亦讚美現任音樂總監葛拉夫領導樂團的技藝超群，於COVID-19疫間疫後貢獻良多，並表示理解其將於2025-26樂季結束時卸任的決定，祝他一切安好。

葛拉夫回憶與該團共事的時光，認為樂手們的能量與彈性，是新加坡交響樂團與聽眾們的靈魂所在。樂見林圖未來的領導，相信他會進一步提升樂團的地位、並帶來更多啟發。

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