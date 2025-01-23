快訊

地牛再翻身！台南南化規模4.1地震 10縣市有感「最大震度4級」

鈕承澤假釋成功出監！戴墨鏡直奔北檢報到 見媒體第一反應曝光

林圖將掌新加坡交響樂團

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

▲（photo from hannulintu.fi/ Marco Borggreve）

文/MUZIK

新加坡交響樂團（Singapore Symphony Orchestra）宣布，將自2026-27樂季開始，聘請芬蘭指揮林圖（Hannu Lintu），繼朱暉（創團總監，任期1979-1996）、水藍（1997-2019）、葛拉夫（Hans Graf，現任）之後，擔任該團自1979年成立以來的第四位音樂總監，首紙合約為期3年。

此外，他們也收到一位與新加坡對沖基金管理公司Quantedge Capital相關者捐贈的300萬美元，創下該團有史以來收到最高之單筆捐款紀錄，樂團因此將音樂總監一職立即冠名為Quantedge Music Director。

林圖現任芬蘭國家歌劇與芭蕾舞劇院首席指揮、里斯本Gulbenkian Orchestra音樂總監，2017年首度客席指揮新加坡交響樂團，也會於本樂季以準音樂總監之名，與該團合作兩週。他在聲明中表示，該團充滿活力，熱情奉獻於藝術成長，期待和出色的音樂家們與更多的社群合作，探索創意新高度、踏入賞樂新深度，與當地及國際間的廣大聽眾加強連結。

林圖擅於詮釋交響、歌劇、當代眾多作品，以寬廣的常備曲目聞名——花費長達一年時間，才找到新總監的新加坡交響樂團總裁、該團遴選委員會主委林耀榮（Goh Yew Lin）即評論林圖為「淵博非凡的藝術家」。

新加坡交響樂團執行長Kenneth Kwok亦讚美現任音樂總監葛拉夫領導樂團的技藝超群，於COVID-19疫間疫後貢獻良多，並表示理解其將於2025-26樂季結束時卸任的決定，祝他一切安好。

葛拉夫回憶與該團共事的時光，認為樂手們的能量與彈性，是新加坡交響樂團與聽眾們的靈魂所在。樂見林圖未來的領導，相信他會進一步提升樂團的地位、並帶來更多啟發。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤

延伸閱讀

紐愛前執行長跳槽休士頓

宏碁智新家電 強攻雙印

新加坡總理示警：中美若完全脫鉤 會處在大戰邊緣

新加坡電動車市場快速成長！比亞迪2024躍居乘用車銷量冠軍

相關新聞

拜魯特150週年「被縮編」 2026無法十全十美

2026是拜魯特音樂節開節150週年，但面對這個值得紀念的時刻，據稱55%經費自籌的主辦單位卻宣布，因為公共服務部門員工的勞務合同與無力增加節慶收益，決定抽掉了4個製作。

南加州大火燒到荀貝格樂譜出版商 故居與多數作品手稿無恙

南加州持續延燒的野火，使許多人失去生命和家園，獨家出版荀貝格作品的Belmont Music Publishers亦未倖免，其目錄上的所有商品全數付之一炬。

林圖將掌新加坡交響樂團

新加坡交響樂團（Singapore Symphony Orchestra）宣布，將自2026-27樂季開始，聘請芬蘭指揮林圖（Hannu Lintu），繼朱暉（創團總監，任期1979-1996）、水藍（1997-2019）、葛拉夫（Hans Graf，現任）之後，擔任該團自1979年成立以來的第四位音樂總監，首紙合約為期3年。

紐愛前執行長跳槽休士頓

任職僅滿一年便離去的紐約愛樂（New York Philharmonic）前執行長Gary Ginstling，日前獲聘為休士頓交響樂團（Houston Symphony）執行長，將於2月3日正式接替自2018年擔任該職至今的John Mangum；Mangum則會轉任芝加哥抒情歌劇院（Lyric Opera of Chicago）行政總監。

逆齡、抗退化？ 非同一般的音樂記憶

記住一個音樂主題的能力，似乎跟其它方面的記憶不同——它不會隨年紀的增加而減退——英國Lincoln大學音樂科學家Sarah Sauvé即舉例道：我們常常聽到阿茲海默重症患者說不出話、記不住人，但卻仍能哼出兒時歌曲，甚至還彈得了鋼琴。

卡拉絲傳記電影熱映 失聲原因再解析

智利導演Pablo Larraín Matte推出的新片《瑪麗亞》（Maria），正在Netflix與全球各地影院陸續上映，其中由安潔莉娜．裘莉飾演的晚年卡拉絲，無疑攫取了觀眾的目光，讓其第九度獲得金球獎提名、或將三度問鼎奧斯卡。但在大家又一次把注意力聚焦於這位二十世紀歌劇女王的傳奇之時，他曾經璀璨卻相對短暫的女高音職業生涯，與僅僅53年的人生，也叫世人噓唏不已。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。