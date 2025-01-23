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南加州大火燒到荀貝格樂譜出版商 故居與多數作品手稿無恙

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

南加州持續延燒的野火，使許多人失去生命和家園，獨家出版荀貝格作品的Belmont Music Publishers亦未倖免，其目錄上的所有商品全數付之一炬。

Belmont自1965年以來，就是荀貝格作品的保衛者，出版他上自浪漫末期、下至十二音列時期的曲目，包括改變當代古典音樂世界的《昇華之夜》與《Pierrot Lunaire》。

這把火不只燒掉了出版社，還燒到了荀貝格之子Larry的家，讓他因此受傷。接受手術治療之餘，Larry仍發出個人聲明，指出Belmont本次失去了所有在售的商品、租金收入、一些荀貝格手稿，以及多年累積的印刷成品。

不過尚可稱慶的是，荀貝格大部分作品在1990年代就從南加州大學移到了維也納；他1936至1951年在洛杉磯郊區Brentwood住過的舊居，目前也在火災範圍之外，都很安全。

雖然實體損失甚鉅，不過Belmont尚未放棄，他們提出「從灰燼中再起」計劃，要以數位形式浴火重生，該公司聲明其擁有樂譜與演出資料的數位掃描檔案，後續將進一步聯繫客戶，確認是否可以此滿足大家的需求。儘管如此無法彌補受災的損失，但數位轉型卻可能提供機會，讓更多年輕世代接觸到荀貝格的音樂。

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