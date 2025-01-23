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紐愛前執行長跳槽休士頓

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

▲（photo from houstonsymphony.org/Melissa Taylor）

任職僅滿一年便離去的紐約愛樂（New York Philharmonic）前執行長Gary Ginstling，日前獲聘為休士頓交響樂團（Houston Symphony）執行長，將於2月3日正式接替自2018年擔任該職至今的John Mangum；Mangum則會轉任芝加哥抒情歌劇院（Lyric Opera of Chicago）行政總監。

Ginstling表示，他的目標就是維持與發揚休士頓交響的光統傳統，使之繼續作為能夠吸引頂流指揮和藝術家之地。

Ginstling於2023年7月上任紐愛執行長，2024年7月即離職，且並未說明箇中緣由和細節。

休士頓交響樂團董事長Barbara J. Burger則稱Ginstling，雖然在上一分工作裡表現不錯，但其風格與紐愛不合。從休士頓與之合作的第一天起，Ginstling就開始強調文化的重要性，而Burger也表示完全理解：「沒有人願意在一種感覺自己無法成功、不被信任或有人在監視的環境中工作。」

現年58歲的Ginstling曾在柏克萊交響樂團（Berkeley Symphony Orchestra）與舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）工作；2008-2013年間成為克里夫蘭管弦樂團（Cleveland Orchestra）執行長；2013-2017年是印地安納波利斯交響樂團（Indianapolis Symphony Orchestra）執行長；在赴紐愛之前的上一分工作，則是美國國家交響樂團（National Symphony Orchestra）執行總監（2017-2022）。

休士頓交響現任音樂總監為Juraj Valčuha，合約目前簽到2025-26樂季。該團每年演出130場，年度預算達4千萬美元，擁有90位全職團員和74人的行政團隊。

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