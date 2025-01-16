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逆齡、抗退化？ 非同一般的音樂記憶

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

記住一個音樂主題的能力，似乎跟其它方面的記憶不同——它不會隨年紀的增加而減退——英國Lincoln大學音樂科學家Sarah Sauvé即舉例道：我們常常聽到阿茲海默重症患者說不出話、記不住人，但卻仍能哼出兒時歌曲，甚至還彈得了鋼琴。

過往的文獻顯示，記憶的許多面向，像是需要即時處理的回憶能力，都受到老化的影響，而依靠一般資訊與自動過程的識別任務則無妨。

老化對於音樂回憶能力的影響，當然也已受到關注，不過Sauvé更想做的，是在真實現場、像是音樂會裡的探索。

他發表在PLoS ONE的研究，以約90位18至86歲、能夠在演出現場辨別相同與不同音樂主題的健康成人為對象；其中一部分是從Newfoundland交響樂團在加拿大的一場節目徵得，另有31位則在實驗室觀看了同場節目的錄影。

節目裡演奏了莫札特小夜曲，與兩首特別委託創作的曲目，其中一首委創作品是調性音樂，另一首則偏向非調性、使用非西方古典音樂傳統的旋律形式。研究者從每部作品中抽出一個短樂段，先在作品演奏之初重複三次，然後讓參與者辨識這個樂段出現在作品之中的位置。

莫札特的曲子一如預期，被大家輕鬆記住，不受聽者年齡或音樂背景的影響；不過他們對於從不熟悉的調性音樂作品裡辨識主題，就沒有那麼多信心；對非調性音樂更是如此，而這同樣是不受年齡影響的普遍模式。在現場與實驗室觀眾之間，也都未發現與年齡相關的差異。

澳洲雪梨大學認知神經科學家Steffen Herff認為，音樂記憶能力之所以不會隨老化而減退，原因可能和音樂喚起的情感有關，這會加深它在記憶裡的編碼程度——記憶相關的研究已經表明，杏仁體（影響情緒，所以表現為情緒的處理過程）的活動，就有點像是蓋上了一個重要的戳記——音樂也傾向遵循特定的規則，所以相對容易預測、可以猜出其中會發生些什麼。

雖然Sauvé只研究了認知能力正常的人、還未及深入認知能力異常或記憶受到神經退化性疾病影響的患者，不過Herff指出，若以音樂記憶為引子，能否幫助受記憶問題之苦的患者想起其它東西？已然引起了學界濃厚的興趣。

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