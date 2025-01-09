加拿大交響樂團成員自救 扭轉破產命運

文/MUZIK

當位於加拿大安大略省的Kitchener-Waterloo Symphony團員們在2023年9月被告知樂季取消，且樂團將進入破產程序時，他們拒絕坐以待斃。

「這在藝術和財務上都是毀滅性的」該團法國號手Kathy Robertson表示，「基於這個交響樂團的長期存在，我們的許多同事已在這個社區建立了自己的生活。」

因此，這些樂手們決定自己掌握交響樂團的命運。他們聯繫了樂團的基金會和債權人，並組建了一個新的董事會，邀請當地終生投入藝術管理工作的退休人士Bill Poole擔任主席。這支由新任董事會成員和樂手們組成的團隊花了數月時間，試圖讓樂團復活，並終於在2023年10月獲得債權人和安大略省高等法院的批准、如願以償。

「如果不是樂手們，我們今天就不會站在這裡」，Poole說道。

Kitchener-Waterloo Symphony今年秋季重返舞台，為當前苦於收入低迷與成本飆升的藝術文化界，帶來了一絲好消息。然而，復甦過程中充滿挑戰：樂團可能需要很長時間才能重回原本駐地「廣場中心」（Centre in the Square）音樂廳2000座的觀眾規模，或讓樂手們恢復以往穩定的收入。但不論如何，樂團如今起碼迎來了一個嶄新的起點。

Poole坦言：「我們需要為自己和這個社區展現出未來如何以真正有意義的方式前進，而不再走向同樣的死胡同。」

他口中的這場死胡同，始於2023年9月的一道緊急聲明：當時樂團前任董事長宣佈，需要「立即」籌集200萬加元，才能維持運營。

這一聲明震驚了交響樂團的成員，其中一些新加入的人甚至擔心自己無法獲得失業保險。

對部分人來說，Kitchener-Waterloo位於南安大略，意味著相對容易接觸其他市場，這為他們在合理距離內的自由接案機會打開了大門。Robertson就說，有些成員甚至開始半開玩笑地以當地高速公路編號，將自己的樂團戲稱為「401愛樂」。

樂手們發起了一個GoFundMe募資活動，籌集了近50萬加元，以支持失業的樂手並舉辦音樂會，其中包括在Kitchener一座可容納約450人的教堂（St. Matthews Lutheran Church）進行演出。

Robertson也和一些同伴開始思考，原本的樂團究竟還有什麼可以挽救的？他們反過來推想：如果破產程序導致的數百萬加元缺口，使大多數債權人無法得到償付，那麼若能完全避免破產，即使同樣不償付，應該也不會對債權人造成太大影響。

他們為此聯繫了加拿大音樂家聯盟（Canadian Federation of Musicians），該聯盟為他們找來了律師，確認如果能夠找到滿足債權人的方法，就有可能挽救樂團。

保持舊樂團的法律實體至關重要，這樣才能繼續符合聯邦和省級資助的資格，因為這些資助通常需要多年計劃項目的記錄，才會提供營運資金——這對該團重新走上正軌至關重要。

新董事會財務主管、退休的KPMG加拿大合夥人Paul Ross在電子郵件中表示，樂團約有11.5萬加元的資產，主要來自最近的兩筆遺贈。提交給債權人並獲批准的提案，將要求在最低實體數量限制之下分配這筆資金。

破產受託人BDO Canada向樂季被取消的訂閱者提供了慈善捐贈收據，讓這些訂戶未被視為債權人。無擔保債權人包括樂手、員工、供應商以及Kitchener市的租金債權。

該提案將樂團的大部分資產分為兩部分：不到4萬加元給付加拿大音樂家養老基金（Musicians' Pension Fund of Canada）的未支付僱主供款，這是一個優先債權人；以及超過7.6萬加元支付給受託人BDO的費用和開支。

樂團還欠一個有擔保債權人——其基金會——約1萬加元，還未確定償還計劃。

安大略省高等法院於2023年10月9日批准了取消破產的提案，為Kitchener-Waterloo Symphony在無債務狀況下重新起步鋪平了道路。儘管恢復定期的大型音樂會仍需長時間努力，不過樂手們已經以臨時名稱安排了更多在教堂的音樂會，而且將得以原本的Kitchener-Waterloo Symphony名義進行。

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