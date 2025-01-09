北市國2025 三首譚盾開春

文/MUZIK

▲（左至右）指揮張宇安、大提琴張心維、胡琴蕭逸飛

他是說故事的高手、用創意服人，用音符魅惑樂迷；他的音樂東西交融，彷彿從未來而來！頗負盛名的華人作曲家譚盾，每首創作都為樂壇帶來刺激與啟發。臺北市立國樂團將在本週五（1/10）於臺北市中山堂中正廳推出「臥虎藏龍─譚盾的電影與國樂世界」音樂會，由首席指揮張宇安領軍，再現鬼才音樂家譚盾三首風格獨特的得意之作，展現國樂與現代樂壇接軌的音樂張力。

臺北市立國樂團團長鄭立彬表示，他上任之後，希望以作曲為帶領國樂發展的火車頭，1990年譚盾尚未發光之際，北市國就已經邀約譚盾委託創作《西北組曲》，展現了北市國的慧眼獨具，這首樂曲也開啟了國樂團與傳統元素接軌的另一種可能，直到現在仍是經典。現今作為臺灣最活躍的國樂團，北市國責無旁貸，希望更多作曲家為國樂團發想創意，創作新曲，將國樂發展帶到嶄新境界。

本場音樂會將演出譚盾的大提琴協奏曲《臥虎藏龍》國樂版，由北市國大提琴團員張心維擔任獨奏；譚盾為國樂團與胡琴獨奏寫的胡琴協奏曲《火祭》，則由北市國二胡聲部團員蕭奕飛擔任獨奏；並再現譚盾壯盛之年的精彩樂作《西北組曲》。張宇安表示，音樂會名稱之所以訂為「臥虎藏龍」，除了是向這部華語武俠經典電影以及奧斯卡最佳原創音樂獎得主譚盾致敬，也是想要向樂迷朋友展現北市國人才濟濟、「臥虎藏龍」。

大提琴協奏曲《臥虎藏龍》，是作曲家譚盾根據電影《臥虎藏龍》配樂擷取6個段落改編的音樂會作品。音樂運用歌劇的理念，用樂器來代言角色，如以大提琴呈現李慕白的寬厚飄逸，巴烏則像神秘的碧眼狐狸。樂曲共分為〈臥虎藏龍〉、〈竹林飄逸〉、〈絲路奇遇〉、〈永恆誓言〉、〈南行〉、〈永別〉6個篇章，延續了原電影故事中的主要情景和樂段。

胡琴協奏曲《火祭》則是譚盾為電影《南京1937》所作的配樂，國樂團版的編制由兩組樂團分別在舞臺上及觀眾席演出，人聲由樂團團員與指揮兼任，譚盾期待藉由這首樂曲與觀眾一起思考戰爭、自然和人之間的種種關係。

《西北組曲》則是根據舞劇《黃土地》中的素材重新整理與配器，樂作全在民間素材的基礎上發展而成，保持作品的質樸與通俗，也加入當代音樂創作，展現傳統的當代性，至今仍是經典。

除了譚盾的代表樂作外，樂團也深具巧思，為本節目開場邀約臺灣音樂鬼才作曲家李哲藝創作《微光織夢幻影流轉》，以電影藝術載體出發，透過快速音群與奇幻旋律，帶著樂迷一起進入觀看電影時的各種美好體驗。

臥虎藏龍─譚盾的電影與國樂世界

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