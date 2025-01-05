布拉姆斯小提琴協奏曲首演樂器將拍賣 或創最高價格紀錄

文/MUZIK

1879年初，布拉姆斯親自指揮自己剛寫好的D大調小提琴協奏曲，於萊比錫成功首演——該曲是他為好友姚阿幸量身打造，當日即由這位接受題獻的頂尖演奏家本人擔綱獨奏——如今，姚阿幸一個多世紀前用於這場演出的史特拉第瓦里名琴，將於2025年2月進行拍賣，蘇富比預估價格約在1200萬至1800萬美元之間，或可一舉刷新場上數字、打破2011年另一把史特拉第瓦里 Lady Blunt締造的1590萬美元紀錄 。

這把名琴誕生於「製琴黃金年代」的1714年、保存狀況良好，音色維持在巔峰狀態，堪稱名震樂壇。它的上一手私人買家，是1925年生於廣東、1951年奪得海飛茲小提琴大賽首獎的馬思宏。這位姚阿幸嫡系弟子因發明不用拆下的「思宏」弱音器，以出售專利所得，於1967年購入此琴，並一直使用到2009年過世為止，身後將琴捐贈予母校新英格蘭音樂學院（New England Conservatory），該琴也因此得名「Joachim-Ma」。

關於拍賣，新英格蘭音樂學院董事長Andrea Kalyn表示，儘管保存這樣一件珍寶是極大的榮幸，但時候已到、他們計劃運用拍賣所得，創設校史上最大的獎學金項目，好讓它更能造福後進、達成訓練未來世代音樂家們的使命。

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