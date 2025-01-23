拜魯特150週年「被縮編」 2026無法十全十美

文/MUZIK

2026是拜魯特音樂節開節150週年，但面對這個值得紀念的時刻，據稱55%經費自籌的主辦單位卻宣布，因為公共服務部門員工的勞務合同與無力增加節慶收益，決定抽掉了4個製作。

拜魯特音樂節自創始之初，即是專為華格納作品而設，目前該節由其曾孫女Katharina營運。明年原訂要上演其全部成熟劇目，加上首度出現的《黎恩濟》，組成10大作+1少演作品的黃金陣容。不過被這麼一縮減之後，真正可以登臺的，除了《黎恩濟》，將只會有《尼貝龍指環》（1876年的開節之作，以四部歌劇組成）、《帕西法爾》（華格納最後一部歌劇，1882年首登此節）、《飄泊的荷蘭人》（華格納第四部歌劇，也是所謂「十部成熟作品」裡最早的一部）。

意即《唐懷瑟》、《羅恩格林》、《崔斯坦與伊索德》、《紐倫堡的名歌手》都將無緣2026拜魯特。

在仍會上演的劇目之中，最吃重的《尼貝龍指環》自2022年開始採用至今的Valentin Schwarz版本，要於2025年劃下句點，2026將推出新的特別製作；而只在2026上演的《黎恩濟》，導演則待明年夏季宣布。

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