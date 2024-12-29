維也納愛樂唯一直播+羅大佑《港都》 衛武營2025精彩開年

文/MUZIK

2025元旦，衛武營國家藝術文化中心將以兩場截然不同的音樂會，搭配榕樹廣場南側的「忘憂是吉－2025新年限定市集」，開啟新的一年。連續17年在衛武營戶外草坪舉辦的「維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播」，今年由義大利指揮大師慕提（Riccardo Muti）第7度受邀擔綱，衛武營全球唯一戶外現場直播，並於直播開始前的16:00，邀請跨界樂團「漩指music」暖場熱身；同日19:30，華語樂壇大師羅大佑也首度在衛武營音樂廳舉辦個人音樂會（票券已售罄），透過東西方器樂交融，帶來直擊心靈的個人經典全新演繹。

「維也納愛樂新年音樂會」自1939年開始舉辦，2025年將是第85次舉行，為營造新年歡欣和希望的氛圍，絕大多數內容出自史特勞斯家族的圓舞曲，之後才少量加入其他作曲家的作品。2025年也是小約翰．史特勞斯誕生200週年，本場音樂會將演出他的許多樂曲，另將加入奧地利作曲家小約瑟夫．黑爾梅斯伯格（Joseph Hellmesberger Jr.）的〈快樂兄弟進行曲〉（選自《紫羅蘭姑娘》），並首次演出女性作曲家康斯坦茲．蓋格（Constanze Geiger）的《費迪南德斯圓舞曲》。

指揮家慕提自1971年的薩爾茲堡音樂節起，開啟和維也納愛樂的長期合作至今，登台指揮該團超過500次，2011年成為該團榮譽團員。慕提自1993年首度指揮維也納愛樂新年音樂會，最近一次則是2021。轉播開始前的暖場音樂會，由以琵琶作為創作基礎的跨界樂團「漩指Music」現場演出，5位成員以琵琶、電吉他、電貝斯、爵士鼓、電大提琴等樂器，建構出漩指的獨特音樂風格，歡迎自由入場。

羅大佑的作品引領著海內外幾代華人的青春，並被無數歌手翻唱，為華語樂壇開創出廣闊的視野格局。代表作〈明天會更好〉、〈童年〉、〈光陰的故事〉、〈戀曲1990〉等經典旋律，都是當代人們成長歷程中耳熟能詳的作品。此次羅大佑回到音樂人生的啟蒙地港都高雄，為迎接2025年來到，將在衛武營國際級音樂廳，打破流行樂一貫演唱會形式，和16位器樂演奏家一同結合古典與流行，演出〈之乎者也〉、〈火車〉、〈愛人同志〉等多首劃時代創作，在羅大佑的音樂歸鄉之路，讓觀眾體會音樂與歌曲中，世代的熱情意志傳承。

2025維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播

羅大佑《港都》新年音樂會

忘憂是吉－2025新年限定市集

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