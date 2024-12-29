肯特長野將掌西班牙國家管弦樂團及合唱團

文/MUZIK

▲（photo from kentnagano.com）

西班牙表演藝術學院宣布，聘請肯特長野（Kent Nagano）接替David Afkham，自2026-27樂季開始，擔任西班牙國家管弦樂團（Orquesta Nacional de España）首席指揮與西班牙國家管弦樂團及合唱團（Orquesta y Coro Nacionales de España）藝術總監，首張合約為期5年。

肯特長野即將於本樂季結束時，卸下擔任10年的國立漢堡愛樂與歌劇院音樂總監之職，不過仍為柏林德意志交響樂團（Deutsches Symphonie-Orchester Berlin）、科隆協奏團（Concerto Köln）、蒙特利爾交響樂團（Orchestre symphonique de Montréal）、國立漢堡愛樂榮譽指揮。固定合作的團體包括巴伐利亞廣播交響樂團（Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks）、法國廣播愛樂（Orchestre Philharmonique Radio France）、蘇黎士音樂廳管弦樂團（Tonhalle-Orchester Zürich）、瑞士羅曼德管弦樂團（Orchestre de la Suisse Romande）、巴黎國立歌劇院管弦樂團（Orchestre de l'Opéra national de Paris）、芝加哥交響樂團（Chicago Symphony Orchestra）、底特律交響樂團（Detroit Symphony Orchestra）、荷蘭廣播愛樂（Radio Filharmonisch Orkest）、維也納交響樂團（ Wiener Symphoniker）等。

錄音等身、獲獎無數的他，此前曾於2018、2021及今年4月指揮西班牙國家管弦樂團；而他2026年9月即將在此團展開的新工作，會包括每個樂季指揮八套節目，外加帶團巡迴與錄音。

該團發表的聲明提到，新任首席指揮將在國際舞臺上帶領樂團建力識別度、展現屬於自己的特色，透過音樂表達西班牙的文化，即肯特長野所言：「西班牙深厚的文化財富體現在其語言、歷史、藝術、文學、音樂和傳統中，長期以來一直激勵著國際社會。我很榮幸受西班牙國家管弦樂團及合唱團邀請、與之合作，共同譜寫重要音樂傳統的新篇章，將當代人與西班牙充滿活力的文化聯繫起來。該團作為文化大使，展望未來，旨在將這一偉大傳統帶入 21 世紀。」

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