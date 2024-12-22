舊金山交響樂團與團員暫時延長合約 效期僅有六週

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文/MUZIK

▲（photo from sfsymphony.org）

踏入後COVID-19時代以來，即風波不斷的舊金山交響樂團，在經過2022至23年團員勞務合同失效長達三百多日的荒謬之後，團方雖然終於在2023年10月與樂手簽訂新約，但該團的狀況並未真正改善，而且這紙原本即只走一年的合約，在不久前的11月已然如期失效，全團就此再度踏入「無約時期」。如今顯然未達共識的勞資雙方，只能同意展延舊約6週，在1月18日前試著找出解方。

該團目前面臨財務見絀與現任音樂總監沙隆年（Esa-Pekka Salonen）只做一期便不再續約的雙重壓力。代表團員的工會（美國音樂家聯盟，American Federation of Musicians Local 6）反對董事會削減預算、自毀樂團前程的作為，尤以取消2025歐洲巡迴、減少Soundbox系列節目為最，直指團方如此只是扼殺了舊金山交響樂團身為藝文組織賴以立足的遠景。

團方則稱一切都是面對下個財年1250萬美元赤字的必要手段。即便樂手指出該團坐擁超過3億贊助、根本富得很，還有來自聯邦政府的疫情補助，卻反而硬要搞撙節；團方仍指能動用這些資金填坑的權力有限——雙方爭論的背後，當然還是對於薪資及樂團未來節目規劃的相持不下，連同尋找繼任音樂總監人選事宜，都成為該團眼下最大、並會直接影響未來命運的嚴峻挑戰。

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