大筆金援降落 舊金山交響樂團合唱團得以存續

文/MUZIK

▲（photo from facebook.com/SFSChorus）

先前因為被砍八成預算，而罷演抗議的舊金山交響樂團合唱團（San Francisco Symphony Chorus），在或遭團滅之際，終於遇到轉機——緣於某匿名贊助者捐獻的4百萬美元，樂團方面得以與代表合唱團有給團員所屬工會暫獲共識——樂團監管董事會與美國音樂藝術家公會（American Guild of Musical Artist）協議出來的新合約內容，為期兩年，於2024-25及2025-26樂季中，保障32位有給合唱團員目前的薪資與工作量，即每樂季至多演出26場、綵排53次，並提供膳食、服裝津貼、停車費報銷等先前合約談判中觸及的內容，只待工會方面最後確認，即可正式簽署。

這筆捐款被指定用於合唱團即時營運所需，及新成立的舊金山交響樂團合唱團捐贈基金（San Francisco Symphony Chorus Endowment Fund），建構合唱團財務長久穩定運作的根基。

舊金山交響樂團執行長Matthew Spivey在聲明中表示，全團都非常感謝捐助者，願意慷慨解囊、託付他們為社區帶來強大音樂體驗的使命。他們將不辱此任，並希望這位領頭人能夠為合唱團帶來更多捐款、助其未來運作。

本次舊金山交響樂團合唱團滅團風波，起於2023-24樂季結束後，樂團提出刪減合唱團八成預算，導致已經數年沒有加薪、薪資也未回到COVID-19疫前水準的合唱團員群起抗議，代表他們的工會更指出，樂團在收到更多贊助的同時，竟然要砍在全團預算之中占比本就不多的合唱團經費，而且一刪就是八成、實在不成比例，令人不得不認為這根本就是針對合唱團而已。

而樂團領導階層面對這樣的質疑，依然只是反複強調經濟困難、長期財務赤字、必須適應新挑戰等，終於引爆了9月開季時的合唱團大罷工，直接滅了威爾第《安魂曲》原訂延續三日的所有演出場次。他們此後持續罷演數週，並在演出前發傳單給來到現場的贊助者，訴求提高薪資、團內應均等刪減預算等。

美國音樂藝術家公會協商委員會成員Elliott Encarnación在發給合唱團員的email裡指出，儘管已經拿到新的協議，但身為該公會成員的合唱團員們，應該在短期內得到更多，例如增加生活費等。他們已經爭取到時間與槓桿，為合唱團建立了下一個50年的財務與藝術安全；但面對樂團內緊縮與勞工懷疑主義的勢頭，團員個人的報酬減損，仍待奮戰爭取。

Encarnación也分析，如果不是他們罷工、努力爭取灣區同屬公會成員的同儕、樂手，及上百位各界人士的支持，便不可能引來這筆救命的善款。

4百萬捐款中，有2百萬指定給予舊金山交響樂團合唱團捐贈基金，樂團領導層指其每年將產生約10萬美元，可支應合唱團未來財務方面的未知變數。該基金也將持續開放捐款，隨時接受大家對合唱團提供金援。

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