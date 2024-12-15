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活化石等級的爵士樂大師鼓手辭世

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

親歷搖擺與咆勃爵士年代的鼓手Roy Haynes日前患病，不久後即以99歲高齡辭世。

Haynes曾與Charlie Parker、Bud Powell、Sonny Rollins、Miles Davis、John Coltrane等明星合作，其涵蓋融合與前衛爵士、充滿活力的演奏風格，自他1940年代中期踏入職涯開始，即廣受業界崇敬。

1925年，Haynes生於美國麻塞諸塞州的Roxbury。早在青少年時期進入波士頓的酒吧演奏之前，就已對爵士樂很有興趣。踏入樂壇之始，他就跟過Sabby Lewis,、Frankie Newton、Felix Barbozza等多位搖擺年代的一流大師；1945年遷居紐約後，加入Louis Russell與Louis Armstrong的樂團，與薩克斯風手Lester Young一起演出；到了1950年代，他已因快手與多變風格，而得Snapcrackle之名。

1950年代中期，他與爵士歌手Sarah Vaughan一起巡迴全球5年；1960年代初有時在John Coltrane的四重奏中為Elvin Jones代打，並固定與Stan Getz、Eric Dolphy合作。

他的多才多藝讓他在咆勃逐漸演變為更自由的後咆勃（Post-Bop）風格時大放異彩，並參與了由Andrew Hill）、Jackie McLean等人發行的藍音（Blue Note）唱片經典專輯。他的錄音和巡演事業一直延續到2010年代。

作為樂團團長，Haynes也發行了多張備受讚譽的專輯，例如1962年的《Out of the Afternoon》（與Roland Kirk 合作）。1960年代後期，他組建了自己的樂隊——Hip Ensemble。根據爵士音樂家Pat Metheny的說法，這位備受讚譽的鼓手完全配得上樂隊的名字。曾在1980年代末與Haynes一起巡演的他說：「羅伊是『酷』這個詞的活生生體現。在『酷』變成一個空泛的詞之前，它的意義就是羅伊。他總是活在當下，經典又永恆，卻又毫不刻意。」

在許多同時代人退休後，他的音樂生涯仍在持續。他的2004年專輯《Fountain of Youth》和2007年的《Whereas》為他贏得了葛萊美獎提名，後者是在他八十多歲時完成的。他還在2012年獲得了葛萊美終身成就獎。2008年，他為遊戲《俠盜獵車手IV》中的爵士電台主持。在COVID-19疫情之前，他每年都在紐約的藍音爵士俱樂部舉行生日演出——最近一次是在他94歲生日時。

在接受打擊樂藝術協會（Percussive Arts Society）的採訪時，他曾說：「保持年輕的秘訣也許是打鼓。我知道表演讓我感覺良好，也能讓我睡得香。」

Haynes的遺族包括他的兒子Craig和Graham，後者是對新爵士樂（Nu-Jazz）卓有貢獻的短號手；他的孫子Marcus Gilmore也是一位鼓手。

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