斯圖加特歌劇院大整修 時間與經費預計都將大幅爆表

文/MUZIK

德國斯圖加特國立歌劇院（Staatsoper Stuttgart ）將迎來大規模翻修工程，根據目前專案公司提交給市政府的計劃，因整建時需要的臨時場地建設延宕，該院需要重修的歷史建物，也就是Littmann歌劇院，將繼續使用至2033年，比原訂計劃要多撐四年。而經費可能也將從先前預估的15至20億歐元，再增加10億歐元，不過這些額外多出的款項數字，可能需數年之後才可確定。

該市科學部長Petra Olschowski認為，新計劃讓人不易接受，取代臨時建築的方案亦非前瞻性的解決之道。該市市長Frank Nopper則強調，除了臨時建築與翻新舊院，並沒有其它明智之選，不過他也不諱言：「面對這些令人喪氣的意外，有時真希望自己在另一個星球上。」

批評者擔憂，這項翻修工程可能成為另一個「錢坑」，類似於鄰近的斯圖加特21地下車站，雖然規模不會那麼龐大。他們呼籲暫停並考慮其他替代方案，例如建造新歌劇院。

在斯圖加特國家劇院翻修期間，歌劇將於臨時場地演出。根據新的估算，臨時場地的建設最早將於2028年底開始，比原先計畫推遲兩年，新場館將於2033年秋季啟用，劇團遷至臨時建築的時間因此也將延後四年。

根據目前規劃，新舞臺將作為國家劇院的臨時場地使用約十年。這意味著歌劇院可能於2040年代初期才得以重新遷回Littmann建築，而非原先計畫的2030年代末。

翻修這座位於斯圖加特城堡花園、超過110年歷史的歌劇院是必須的，因為建築已老舊且無法滿足需求，例如試驗室空間不足、1911年的屋頂破損、舞臺技術落後以及餐飲設施過時。國家劇院的管理層多年前就已大聲疾呼尋求快速解決方案。劇院執行總監Marc-Oliver Hendriks表示，由於延誤，可能需自2027年起縮短演出季以完成必要的工程。

目前，專案公司估計，Cannstatt糖廠場地的布景倉庫擴建成本，可於明年夏天確定，而臨時場地的費用估算需等到2026年底。至於影響成本的主要因素——Littmann建築的翻修費用，預計要到2030年才能得知，而此時臨時建築已經建成。為了研究時間安排和成本的「優化潛力」，專案公司被允許明年夏天再提交進一步的報告。

這次翻修，2021年經市政府與州政府原則上同意，並連帶拆除毗鄰的行政與布景建築進行重建，同時計畫在Bad Cannstatt擴建布景倉庫。此外，未來Rosenstein區的臨時場地建設計畫也被批准，它將成為當地規劃的「MakerCity」社區的一部分，該社區旨在融合住宅、工作與文化。部分臨時場地結構將被保留下來。

市政府與州政府共同分攤這座全球最大三合一劇場的費用，但由市政府負責臨時場地的建設成本；州政府則尚未最終決定是否參與。

隨著時間表的調整、即將到來的州議會選舉，以及預期中的成本大幅上升，可能會重新點燃有關這一計畫目的與規模的辯論。 兩年前，政府內部就曾提出翻修成本可能翻倍的可能性。

反對者認為，建造新歌劇院是合理的選項，但市政府和州政府均反對，而是要求對翻修方案進行簡化，包括放棄可加快佈景更換、但造價高昂的交叉型舞臺設計等。

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