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大都會歌劇院新任首席客座指揮

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）聘請現年41歲的Daniele Rustioni，自2025-26樂季開始，擔任該院史上第三位首席客座指揮。

在大都會，首席客座指揮是僅次於音樂總監的「第二人」，每個樂季至少負責兩部劇目。在第一紙時長三年的合約期間，Rustioni預計於下個樂季先指揮重製的《Don Giovanni》與《Andrea Chénier》，2026-27樂季是普契尼的《La Bohème》和《Tosca》，2027-28則可能是威爾第的《Simon Boccanegra》。

Rustioni表示，這一切都起於他和樂團與合唱團之間的化學反應，並盛讚該團或為「全球最富能量與演奏和奉獻之樂」的管弦樂團。他們之間的第一次合作，是2017年重製的《Aida》；2021與2024新年夜節目中，又分別共演了新製作的《Rigoletto》及《Carmen》；並於2021年Nézet-Séguin休假時代打《Le Nozze di Figaro》；2023年亦指揮了《Falstaff》。

Rustioni回憶，自己大膽地說服樂團，從這些滾瓜爛熟的作品裡，試著找到更多親密性，在某些與過往習慣不同的地方，給予更多呼吸空間。

目前大都會音樂總監Yannick Nézet-Séguin每個樂季推出四至五檔歌劇，加上Rustioni的場次，兩人大約包辦全院每季18部表定製作的四成。而這種形態，已與2007-08年時每年28部的模式大相逕庭——以往James Levine 自1980年代中期執掌大都會以來，每年都會指揮約10部歌劇——但對身兼大都會歌劇院管弦樂團、費城管弦樂團、蒙特利爾大都會管弦樂團之首，還有超多客席邀約的Nézet-Séguin來說，當然不可能因循舊例。該院行政總監Peter Gelb即指出，現在的音樂總監不像過去幾十年來那樣，為單一職位花費那麼多時間，因為他們通常忙著完成多個全時正職工作，大都會也因此更需要Rustioni，作為藝術呈現的可靠保證。

回顧大都會一個半世紀左右的歷史，他們聘請的第一位首席客座指揮是1997-98樂季上任、至2008-09樂季卸任的Valery Gergiev，他每季約有一半節目都是俄國作品。2010年4月，Fabio Luisi接下此職，並很快於2011年9月、James Levine接受脊椎手術時，升為首席指揮。不過自Luisi於2016-17樂季結束時離開以降，該院就未再設置首席指揮。

Rustioni與小提琴家妻子Francesca Dego現居倫敦、育有一女。他自2017-18樂季起，擔任里昂歌劇院音樂總監，將於本樂季結束時卸任；過去曾任北愛爾蘭阿爾斯特管弦樂團音樂總監；並在2021-23年間成為巴伐利亞廣播交響樂團第一位首席客座指揮。

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