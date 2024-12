《音樂美國》公布2024年度大獎獲獎名單

文/MUZIK

▲(左起)Barbara Hannigan、Jake Heggie、Víkingur Ólafsson、Angel Blue、James Robinson

《音樂美國》(Musical America)公布2024年第六十四屆年度大獎獲獎名單:年度藝術家Barbara Hannigan、年度作曲家Jake Heggie、年度器樂家Víkingur Ólafsson、年度聲樂家Angel Blue、年度導演James Robinson 。

該刊發行人Stephanie Challener評述,這些受到肯定的藝術家已經踏入遠超預期的境界,為表演藝術帶來全新的觀點與前景。

生於加拿大的女高音暨指揮Barbara Hannigan正在北美十座城市展開巡迴演唱。指揮事業方面,除了曾客席多個國際知名樂團,現為哥特堡交響樂團首席客座指揮、洛桑室內管弦樂團首席客座指揮、倫敦交響樂團協作藝術家、法國廣播愛樂首席特邀藝術家,還將出任冰島交響樂團音樂總監。以探索新作品著稱。

Jake Heggie或為當今歌劇登臺率最高的作曲家,其創作生涯始自任職舊金山歌劇院公關室時期。他2000年創作的《Dead Man Walking 》已在全球演出超過75次;2010年的《Moby-Dick》將於明年3月迎來大都會首演;目前也有12月6日就要首演的《 Earth 2.0 》,以及明年1月在美管弦樂首演的《 Songs for Murdered Sisters 》。

冰島鋼琴家Víkingur Ólafsson ,首演過該國作曲家的六首協奏曲,除了彈過Atli Ingólfsson、Mark Simpson、Mark-Anthony Turnage的獨奏和室內樂作品,並視Philip Glass為親近夥伴,也因曾花一整年演奏《郭德堡變奏曲》而廣為人知。他是DG獨家簽約的藝人,發行過許多錄音。

年度聲樂家Angel Blue,曾兩度獲得葛萊美獎,其中一座是頒給他在大都會錄製的《波吉與貝絲》;COVID-19疫情期間每週的線上直播《Faithful Fridays》,也吸引不少粉絲。這位曾以罷演抗議「黑臉阿依達」扮相的黑人女高音,很快就會於2025年新年夜在大都會歌劇院的新製作裡親自扮演這個角色,並於一個月後再次詮釋他2017年首登該院的作品《波希米亞人》。

而彼時執導上述《波吉與貝絲》獲獎版本(2019-2020)的,正是今年年度導演James Robinson。近期才剛從任職15年的Opera Theater of St. Louis轉戰Seattle Opera、接下藝術與行政總監的Robinson,2012年說服小號手Terence Blanchard譜寫歌劇,《Champion》由此誕生,之後的同樣於Opera Theater of St. Louis首演的《Fire Shut Up in My Bones》,不久之後也在大都會歌劇院亮相——標誌著該院接受非裔美籍作曲家劇目之始——與前述所有得獎者一樣,Robinson也是一位改變了表演藝術領域遊戲規則的重要人物。

