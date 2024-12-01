重開倒數計時 巴黎聖母院大鐘試鳴

文/MUZIK

▲（photo from notredamedeparis.fr）

浴火重生的巴黎聖母院（Notre Dame）將於12月8日重新對大眾開放，經過整修的院內大鐘日前已經就位，並且試鳴成功，也象徵全院長達五年的修復工程，終於走到了尾聲。

這八座大鐘，原本位於該院2019年4月19日火災裡部分受損的北塔，其中最大的是重逾4公噸的Gabriel，最小的則是800公斤的Jean-Marie。災後，法國總統馬克龍很快積極設定目標，250多家公司與數以百計的專業人士為此動員、花費數億歐元，不只要於5年內完成恢復大業，還要讓教堂美得超過以往，裨能迎接更勝疫前的遊客數量——從2017年時的1200萬，增加到每年1400-1500萬之譜。

當地時間11月8日早上10時30分，前一日已經分別測試過的大鐘們，一個接著一個重響、直至一同和鳴，鐘聲持續了約莫5分鐘。

修復工程計劃總管Philippe Jost認為鐘聲重響是「美麗、重要且象徵性的一步」。

負責重新安裝大鐘的Alexandre Gougeon則表示，首試通過，但現況未竟全功，他們還會再努力，讓其臻於完美。

巴黎聖母院大都會大教堂副總主教Guillaume Normand稱其為「喜悅的信號」，他聽過鐘聲後說：「我們都深有所感……今天是11月8日，聖母院正告訴我們：『我在這裡，等著你』。」

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