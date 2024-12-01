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音樂療法ABC

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

音樂療法（Music therapy）是運用音樂轉化的力量，助人舒緩焦慮、強化心理健康的一種方式，透過旋律、節奏、和聲，於情緒與心理方面帶來明顯的益處。它可用於減輕壓力、改善心情、培養健康感。不論透過聆賞、演奏或創作，音樂療法都為管理心理健康問題、富足心靈體驗，鋪展了一條特別且有效的康莊之道。

西雅圖Roundglass Living健康中心心理健康總監、熟練的聲音治療師Prakriti Poddar說明，聽音樂是非常簡單基本的心理療癒方式之一，其多元療癒能力，涵蓋生理、情緒、認知、社會等各方面的健康狀況，尤以心理方面廣受認可，不啻為自我照顧及管理情緒的有效工具。音樂的介入，可以減輕焦慮、壓力與憂鬱症狀——例如一天艱難下來，聽到溪水潺潺、鳥囀蟲鳴等自然之聲，緊張的神經便為之舒緩，壓力與焦慮也消散不少。音樂常常也是應對學習障礙，讓人可以表達自己的情感、並與他人溝通的簡單妙方。在他們的機構中，便策劃了各種不同主題的播放清單，來幫助睡眠、緩解壓力、增進注意力——音樂扮演的角色，可謂舉足輕重。

他解釋，音樂療癒力的關鍵在於聲音的頻率。量子物理學證明，世間萬物皆有震動，而聲音其實就是某種頻率的震動，聲音治療即是有意地運用聲音的震動，達到重要的目標：提高身體震動的頻率，來療癒、重組身心，使之恢復活力。

特定的頻率，可以透過「腦波同步」過程，促使腦部製造特定腦波，藉此改變身心狀態，像是一些能夠刺激副交感神經作用的頻率，便可幫助身體器官和組織休息、療養與再生，也有另一些頻率可以讓人更加警醒專注、強化工作表現。

他也分享自己實際進行治療時愛用的西藏磬音，其聲音頻率約在200至400Hz之間，對應緩解緊張、怒氣、疲憊、沮喪，打通身心阻滯，達到深層釋放與療癒的效果。

在許多人關心的睡眠問題方面，古典音樂與故事主題音樂的播放清單可謂Roundglass Living的利器。他們也把音樂治療用於減輕創傷後壓力症候群（PTSD），並改善患者的身體機能。

另外，除了上述種種「放鬆」、「舒緩」的減法效果，Poddar指出，音樂也有做加法的能力，它能刺激控制心跳、感覺和情緒的自律神經系統，以此喚起更強的同理心、增進個人的感受能力。

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