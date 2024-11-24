英國女高音敦促新政府加快腳步 以免古典音樂產業毀滅

文/MUZIK

▲（photo from rachelnicholls.com）

因應英國脫歐以降的多年混亂，工黨上次大選時作出促進與歐盟貿易及投資，以協助藝術家的承諾。但勝選之後上任的首相史塔默，如今已被批評動作太慢、仍讓英國藝術人深陷脫歐樊籬，難以赴歐陸演出，不但面對「盡速徹除歌手與樂手巡演歐陸的限制」的要求，新政府亦飽受「沒有努力於上臺百日之內與歐盟達成協議」的質疑。

該國女高音Rachel Nicholls日前也加入這個行列，疾呼示警：「除非我們非常慎重以對，否則這個國家就將失去整個古典音樂產業。」他認為英國歌手自脫歐以來，即已處於極惡境地，像他從自由移動法案結束之後，就沒從德國拿到過一紙合約。他們現在根本無法競爭，連被甄選的分都沒有，加上國內工作市場的萎縮，迫使歌手們不得不一群又一群地離開，可怖、恐懼與悲傷的氣氛彌漫整個圈子。

英國與歐盟之間的自由移動法案自2021年起失效，讓想要赴歐陸演出的英國音樂人必須面對代價高昂的行政系統作業與文書往返，想從歐陸赴英者亦然。具體的問題包括一般所稱的「沿海航行規則」（cabotage），限制英國貨品在整個巡迴中只能停留三站，某些國家的工作許可與簽證也是一樣；運送樂器與設備還得有海關文件（貨品暫准通關證，ATA Carnet），這也是自歐洲共同體數十年前成立以來的頭一遭。

雖然首相正在試著與布魯塞爾方面達成協議，但倡議歐洲行動（European Movement）的團體仍為其「缺乏急迫感」而擔憂，該團體主席Mike Galsworthy指出，工作機會每天都在流失，這個國家最重要的文化輸出項目之一，因硬脫歐而受阻。現在就必須採取作為，本屆政府應該依國家至關重要且充滿活力的產業而行。

蘇格蘭民族黨國會議員Stephen Gethins表態，英國政府脫歐後加諸的各種愚蠢規則，對正在生涯起步階段的音樂人打擊尤甚。希望本屆政府在任何重啟的談判中，都要以能讓他們進入關鍵市場為優先。

UK Music分析，脫歐後的限制與額外花費，還有運送樂器與設備的麻煩規定，讓許多表演者無法在歐陸巡迴。其執行長Tom Kiehl進一步說明，少了讓新生樂團磨練技巧、建立粉絲基礎的歐陸巡迴，將威脅有才者的上升管道、動搖音樂產業賴以維持的根本，反噬的結果，就是樂迷將會愈來愈看不到現場演出。

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