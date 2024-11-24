只幹四個月 揚斯敦交響樂團音樂總監閃辭

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

美國俄亥俄州揚斯敦交響樂團（Youngstown Symphony Orchestra）甫於7月接任的音樂總監Sergey Bogza，已於本月因「個人、健康及家庭因素」辭職。

上個月，這位總監已經由於「不可預見的狀況」，未能按計劃進行上任後的首次登臺演出，由Edward Leonard代打指揮。

揚斯敦交響樂團執行長Matt Pagac發出聲明：雖然Bogza無法再繼續擔任音樂總監，但對雙方相遇與曾經合作的短暫時光滿懷感謝，祝他一切都好。

該團下個月的重要節目——12月7日與8日在DeYor Performing Arts Center、由Ballet Western Reserve製作的《胡桃鉗》，將請Dean Buck指揮；Edward Leonard也再度救火，負責12月21日的《The Most Wonderful Time of the Year》假日音樂會。

接下來明年1月19日、2月2日、3月2日的節目，都會請客席指揮上陣。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤

延伸閱讀

把握機會！日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華近尾聲 交響樂團電影花火音樂會11／23壓軸登場

獨／「跩個屁」主唱竟是金曲歌王歌后製作人！超強背景曝光

台師大交響樂團秋季公演 鋼琴協奏曲之王重磅登場

呂紹嘉率NSYO赴新港藝術高中演出 林懷民：像作夢一樣

相關新聞

只幹四個月 揚斯敦交響樂團音樂總監閃辭

美國俄亥俄州揚斯敦交響樂團（Youngstown Symphony Orchestra）甫於7月接任的音樂總監Sergey Bogza，已於本月因「個人、健康及家庭因素」辭職。

英國女高音敦促新政府加快腳步 以免古典音樂產業毀滅

因應英國脫歐以降的多年混亂，工黨上次大選時作出促進與歐盟貿易及投資，以協助藝術家的承諾。但勝選之後上任的首相史塔默，如今已被批評動作太慢、仍讓英國藝術人深陷脫歐樊籬，難以赴歐陸演出，不但面對「盡速徹除歌手與樂手巡演歐陸的限制」的要求，新政府亦飽受「沒有努力於上臺百日之內與歐盟達成協議」的質疑。

巴黎兩大歌劇院將陸續閉館整修

巴黎歌劇院（加尼葉宮，Palais Garnier）宣布將自2027年中起閉院，進行為期兩年的整新工程。

藤田真央鋼琴獨奏會 兩套前奏曲釀造時間的美感

25歲的日本鋼琴新星藤田真央，被譽為「溫暖的快樂天才」，以演奏時欣悅的笑容聞名樂壇。12月10日他將於台北國家音樂廳帶來籌備已久的全新曲目：蕭邦以及史克里亞賓的24首前奏曲。

德勒斯登三臂指揮機器人 成功挑戰多節奏複雜曲目

新款三臂指揮機器人MAiRA Pro S，10月12日於Hellerau hall首登舞臺，為慶祝德勒斯登交響樂團（Dresdner Sinfoniker ）成立25週年進行演出，展示了目前最尖端的機器指揮技術。

又一首兩百歲的「新單曲」 或為蕭邦遺作面世

繼不久前在德國圖書館被發掘的莫札特遺作之後，一首據信出自蕭邦筆下、譜寫時間約在1830至1835年間的圓舞曲手稿，也在策展員Robinson McClellan整理新收藏之際，從棲身多年的紐約Morgan Library and Museum庫房重見天日。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。