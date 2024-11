只幹四個月 揚斯敦交響樂團音樂總監閃辭

文/MUZIK

美國俄亥俄州揚斯敦交響樂團(Youngstown Symphony Orchestra)甫於7月接任的音樂總監Sergey Bogza,已於本月因「個人、健康及家庭因素」辭職。

上個月,這位總監已經由於「不可預見的狀況」,未能按計劃進行上任後的首次登臺演出,由Edward Leonard代打指揮。

揚斯敦交響樂團執行長Matt Pagac發出聲明:雖然Bogza無法再繼續擔任音樂總監,但對雙方相遇與曾經合作的短暫時光滿懷感謝,祝他一切都好。

該團下個月的重要節目——12月7日與8日在DeYor Performing Arts Center、由Ballet Western Reserve製作的《胡桃鉗》,將請Dean Buck指揮;Edward Leonard也再度救火,負責12月21日的《The Most Wonderful Time of the Year》假日音樂會。

接下來明年1月19日、2月2日、3月2日的節目,都會請客席指揮上陣。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》