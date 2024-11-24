只幹四個月 揚斯敦交響樂團音樂總監閃辭
文/MUZIK
美國俄亥俄州揚斯敦交響樂團（Youngstown Symphony Orchestra）甫於7月接任的音樂總監Sergey Bogza，已於本月因「個人、健康及家庭因素」辭職。
上個月，這位總監已經由於「不可預見的狀況」，未能按計劃進行上任後的首次登臺演出，由Edward Leonard代打指揮。
揚斯敦交響樂團執行長Matt Pagac發出聲明：雖然Bogza無法再繼續擔任音樂總監，但對雙方相遇與曾經合作的短暫時光滿懷感謝，祝他一切都好。
該團下個月的重要節目——12月7日與8日在DeYor Performing Arts Center、由Ballet Western Reserve製作的《胡桃鉗》，將請Dean Buck指揮；Edward Leonard也再度救火，負責12月21日的《The Most Wonderful Time of the Year》假日音樂會。
接下來明年1月19日、2月2日、3月2日的節目，都會請客席指揮上陣。
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