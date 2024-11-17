藤田真央鋼琴獨奏會 兩套前奏曲釀造時間的美感

文/MUZIK

25歲的日本鋼琴新星藤田真央，被譽為「溫暖的快樂天才」，以演奏時欣悅的笑容聞名樂壇。12月10日他將於台北國家音樂廳帶來籌備已久的全新曲目：蕭邦以及史克里亞賓的24首前奏曲。

畢業於東京音樂大學的藤田真央，就學期間便橫掃多項音樂大獎。他17歲時獲得濱松國際鋼琴大賽首獎；18歲一手包辦了哈絲姬兒國際鋼琴大賽的首獎、觀眾獎、現代大獎及最受喜愛獎；20歲再獲柴科夫斯基國際鋼琴大賽二獎。接連的「少年有成」加上以平常心參賽的態度，使他「天才」的稱號不脛而走，一畢業便成為各國競邀合作的鋼琴新秀。2021年底藤田真央與Sony簽約，首張專輯《莫札特全本鋼琴奏鳴曲》更拿下當年的德國古典作品大獎（Opus Klassik Award）。

談到這次鋼琴獨奏會的選曲，藤田真央表示：「蕭邦的前奏曲既回望過去，又展望未來。它奠基於巴赫平均律，遵循巴赫對大小調的探索，卻首度以前奏曲為主體，成為獨立存在的作品，甚至後一首接續前一首的動機進行樂曲發展；而史克里亞賓則比蕭邦多了時間的運用，他善於運用停頓跟休止符來創造氤氳的氛圍，而且左手部分更為困難。它們的共同處是細膩而華美的音色，而我非常喜愛這一點，因此也就選了這兩套《前奏曲》做為新專輯錄音的曲目，也做為這個樂季的演出曲目。」

藤田真央對音色的不懈追求，源自於東京音樂大學的恩師野島稔。野島被譽為「音色的鍛造者」，更是首屆蕭邦鋼琴大賽冠軍歐伯林的得意門生，而藤田真央也因此傳承了正統的「俄派琴音」。回憶與恩師的時光，藤田表示：「野島老師特別強調『共鳴』在音色處理上的重要性。比方他會說：『左右手音群的共鳴必須完美契合，每顆音彈下去瞬間產生的音響，都要思考它們是否達到平衡。』在他的指導下，我對探索音色產生了深厚的執著。」

「有一天，我去請教老師問題，他對我說：『我正在練習，三個小時後再來找我。』當我回來時，他依然在練習三小時前彈奏的貝多芬第30號鋼琴奏鳴曲同一樂段。這就是他對音色的嚴謹態度。當時的我大約17歲，激情滿滿，渴望挑戰炫技的作品，然而現在回想起來，我非常感激在那個年紀能遇見這樣一位老師，他的身教教會了我仔細對待每一顆音符的重要性，也讓我明白詮釋音樂時應保持對作曲家的真誠，而非追求個人表現。很多人認為我『成功又順遂』，但事實上，我仍有許多改進的空間，我能做的就是在音樂這條路上不斷地努力精進自己。」

藤田真央此趟來台演出，由力晶文化基金會全力支持，執行長詹曼君表示：「藤田真央近幾年來在歐洲樂壇深獲好評，是許多大指揮家力邀合作的對象，而去年藤田真央與萊布錫布商大廈管弦樂團共同來臺演出，臺灣樂迷深深被他的音色魅力所折服。這次有機會可以聽到藤田真央的獨奏會，百分之百展現他琢磨音色的功力，相當令人期待。」

本場音樂會開始之前，力晶文化基金會和鵬博藝術也邀請蔡永凱教授在大廳舉行「力晶美學藝堂－藤田真央鋼琴獨奏會演前導聆」，讓大家更加認識這位日本新生代鋼琴魔術師；在音樂會之後，藤田真央也將舉行「力晶美學藝堂－藤田真央鋼琴獨奏會演後座談」，與聽眾交流，分享他對音樂的見解。

天才物語－藤田真央鋼琴獨奏會

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