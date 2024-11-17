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巴黎兩大歌劇院將陸續閉館整修

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

巴黎歌劇院（加尼葉宮，Palais Garnier）宣布將自2027年中起閉院，進行為期兩年的整新工程。

該院自1875年建成至今，已有近150年歷史，是巴黎最著名的經典建築物之一。緊接著，該市同樣頗負盛名、與加尼葉宮並列為巴黎國家歌劇院（Opéra national de Paris）指定演出場所的巴士底歌劇院（Opéra de la Bastille）也要在2030年中關上大門，踏入至少兩年的整建期。

巴黎國家歌劇院院方表示，兩個劇院都需要更新舞臺基礎設備。

這樣的休院計劃顯示，工程進行期間，該院雖然起碼要於巴黎保持一個可以演出的舞臺，不過同時也有在該市其它地方或法國別處進行表演的打算。

據法國審計法院（Cour des comptes）計算，這兩個標誌性歌劇與芭蕾演藝場所的建物都已老化，而且久受經費不足之害。本次整新，至2030年為止，最少會花掉2億1700萬歐元。

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