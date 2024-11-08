德勒斯登三臂指揮機器人 成功挑戰多節奏複雜曲目

文/MUZIK

新款三臂指揮機器人MAiRA Pro S，10月12日於Hellerau hall首登舞臺，為慶祝德勒斯登交響樂團（Dresdner Sinfoniker ）成立25週年進行演出，展示了目前最尖端的機器指揮技術。

這場節目分為上下半場，上半場仍為真人指揮，下半場則由MAiRA Pro S擔綱，指揮Andreas Gundlach寫給16把銅管與4位打擊樂手的作品——該曲速度甚有參差，有些人正在演奏加速樂段時，另一些人的音樂可能正在減速，且樂團分為三部——憑機器指揮手上三支不同顏色的短光棒，才有序地交叉，形成特別的節奏。

Gundlach接受當地媒體訪問時指出，MAiRA的技術讓此曲順利進行，聽起來確實合在一起。

該團藝術總監Markus Rindt受訪時表示，這個機器人指揮的夢想，在他23年前排練複雜曲目時即已開始蘊釀，當時一位低音管手跟他說：「你指的是單簧管的3/4拍，但我得吹5/8拍，根本完全不一樣啊，我該怎麼辦？沒人在指揮我嗎？」，而他只能回答：「我不是機器人。」

為了解決這個問題，Rindt與德勒斯登工業大學 CeTI（人機互動觸覺網路中心，Centre for Tactile Internet with Human-in-the-Loop）的專家合作，基於機器人和人類合作非競爭的原則共同創新。

不過在MAiRA面世之前，當然已有其他人進行過類似的嘗試：2008年，一具1.2公尺高的自動指揮，就帶領底特律交響樂團演奏了Mitch Leigh《Man from La Mancha》的〈The Impossible Dream〉；九年之後，波伽利（Andrea Bocelli）又與雙臂指揮機器人YuMi及Lucca愛樂在比薩合作演出；去年7月，安卓機器人也在韓國首爾國家劇院登上了指揮臺。

跟以往的「前輩們」相比，更強大的MAiRA每隻手臂裝備七個關節，讓它可以往任何方向伸長、作動，還有防範指揮動作過大、以免傷及機身或樂團團員的安全設計。Rindt在兩年的時間裡，曾為其示範超過40次手臂動作，好訓練它學習像人類一般地指揮，並能逐漸適應及整合愈加複雜的音樂內容。

Rindt也說明，所謂機器指揮，其用途並非取代人類，而是為演出真人無法指揮的複雜作品所設。

據當地媒體報導，MAiRA的這回初亮相受到熱烈歡迎，且於隔日舉行了現場直播音樂會。

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