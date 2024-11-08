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又一首兩百歲的「新單曲」 或為蕭邦遺作面世
文/MUZIK
繼不久前在德國圖書館被發掘的莫札特遺作之後，一首據信出自蕭邦筆下、譜寫時間約在1830至1835年間的圓舞曲手稿，也在策展員Robinson McClellan整理新收藏之際，從棲身多年的紐約Morgan Library and Museum庫房重見天日。
發現此物之後，McClellan即與蕭邦專家展開合作，想為其驗明正身。該稿譜面隨無蕭邦簽名，但有他標誌性的手寫低音譜號，曲中小有錯誤及註解，加上幾乎確定由蕭邦親自手寫的筆跡，讓他們相信「藏在這些符號背後的必是蕭邦」，只是還不能確知是否真的由他自己作曲而已。
該曲實際演奏起來，雖然強烈的開場有點讓人訝異，但總體仍透著標準的蕭邦味，已讓McClellan對於自己發現蕭邦遺作一事，有了98%的信心。
知名鋼琴家Stephen Hough也認為，此曲很像是蕭邦之作。雖然內容看起來不像蕭邦其它作品那麼講究，讓他起初有些懷疑，但後來他將其視作一分未竟的遺作，就像找到葉慈詩作的草稿——儘管詞序還沒有完全理順、拼字也有點失誤，然其天分光彩已躍然其中。
不過Hough覺得，該曲既非蕭邦頂級之作，也並不非常差勁，而像是他年輕時放在抽屜、根本沒想出版的手稿。在其死後公開這樣的東西，違背了作曲家的意願，而它或許只該屬於收著它的那個抽屜而已。
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