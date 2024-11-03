黎巴嫩鋼琴巨擘 艾爾巴夏2024鋼琴獨奏會

文/MUZIK

▲（© Marco Borggreve）

黎巴嫩鋼琴家艾爾巴夏（El Bacha），將於11月來臺。本次曲目安排，似乎深刻反映了當前該地的戰火紛飛：演出將以輕盈而平和的巴赫《郭德堡變奏曲》開場，接著是貝多芬掙扎心境的《熱情》，最後以普羅高菲夫二戰期間創作的《第七號鋼琴奏鳴曲》作結。

儘管生於非西洋古典音樂核心區域，艾爾巴夏的音樂成就卻遠超其他歐洲同輩。13歲時，他的首場獨奏會便獲得鋼琴大師阿勞的高度肯定；進入巴黎高等音樂院後，他更是比賽常勝軍：20歲雙摘伊莉莎白鋼琴大賽的首獎及觀眾獎、25歲首張專輯奪得雅克．克羅學院大獎。現年66歲的他演奏足跡遍布全球，從薩爾茲堡莫札特廳到巴黎的香榭麗舍戲劇院，從柏林愛樂廳到阿姆斯特丹皇家大會堂，幾乎所有國際樂團都與他有過合作，包括柏林愛樂、巴黎管弦等。在50歲時，他更榮獲「法國藝術及文學勳章」，甚至被黎巴嫩總統授予國家榮耀勳章。

然而，儘管看似功成名就，音樂對他而言卻始終是「孩童時期最想念的溫暖」。

成長於黎巴嫩的艾爾巴夏說：「我想念小時候黎巴嫩溫暖的陽光，童年記憶是支持我生命的支柱，也解釋了我對音樂的熱情。我的母親是聲樂家、父親是作曲家，但他們在我三歲時離婚了，我被交由祖母照顧。母親一向支持我當一名音樂家，也教會我許多音樂知識，因此『音樂』對我來說幾乎等同於她溫柔的話語，小時候想念她的時候就會彈鋼琴，也成為我勇往直前的主要動力。」

「除了母親，我還將貝多芬視為人生導師，尤其是在我職業生涯的初期。他堅忍不拔的精神不斷激勵我提升自己的音樂性及鋼琴技巧；而貝多芬的音樂對人性展現出的包容，讓我更志於成為一名『有品德』的音樂家。伊夫．納特（Yves Nat）曾說：『貝多芬的音樂中沒有原罪』，這意味著貝多芬的音樂是直接而坦誠的，沒有誘惑及偏見，是一顆心靈朝向另一顆心靈的呼喚。這些想法逐漸形塑我對音樂詮釋的方向。」

「詮釋樂曲必須真誠地深入自己的內心，越深入內心，詮釋就越具原創性。『為作曲家服務』是每位鋼琴家必經的道路，尤其是在年輕時的磨練階段。在這個過程中，鋼琴家需要透過大量研究，演奏許多曲目，以真正理解『風格』的含意以及與之對應的各種標準。隨著時間的推移，當你演奏了大量的巴赫、貝多芬、蕭邦，或拉威爾等作曲家的作品後，你會逐漸確立自己的音樂色彩，並在詮釋這些作品時保持『真實自我』。例如，如今的我在演奏貝多芬的作品時會運用一些『自由的節奏』，在普羅高菲夫的作品中則展現一種非暴力的『浪漫』，而這一切仍然是在特定風格的框架內進行的。」

「換而言之，學習如何詮釋樂曲，其實是一個找尋自我的過程，也因此初次接觸一個新作品時，我會清空自己，先不去聽其他藝術家的詮釋，直到找到內心真正的感受為止，這樣每一場音樂會才有它存在的意義，鋼琴家也才能學會與觀眾如何進行有存在感的交流。」

上善若水－艾爾巴夏2024鋼琴獨奏會

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