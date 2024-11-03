實體的復興：CD銷量開始止跌回升

文/MUZIK

「等得夠久就是你的」，繼黑膠與卡帶的「實體復興」之後，CD的買氣似乎也止跌回升。美國唱片業協會（Recording Industry Association of America，RIAA）公布的年中報告顯示，CD的銷售金額達到2億3670萬美元，同期數位下載音樂的金額則為8780萬，大約只有CD的1/3。

回顧2023年，CD在美國的銷售數量為3683萬，已經比2022年增長2.7%。而今年CD的表現，或許代表這種實體媒介在音樂市場上捲土重來、最起碼遏止連年頹勢的轉捩點，已然真正到來。

那麼，是誰在購買CD？法國唱片業出版公會（Syndicat national de l'édition phonographique，SNEP）的數據指出，有43%的買家還不滿35歲——相對於仍在漲勢，但每片索價通常約在千元新臺幣之譜的黑膠，價格不到一半的CD，可能便是銀彈還沒有那麼充足的Z世代優先考慮的選擇。

所以清清家裡CD唱機的灰塵吧，比起很多壓縮音檔，CD聽起來可是毫無懸念地輕鬆完勝呢。

至於CD為什麼也搭上了這波「復興列車」，而沒有真的被打入市場冷宮？大概就像科技傳道者長期觀察的那樣：實體就是好！有形的東西可以擁有、可以保持，建構一片自己的實體音樂收藏，是一件樂事，不但有趣，在年輕人之間，還可能很酷。

不過串流目前無疑仍佔整個音樂市場分額的鼇頭，不但遠遠勝過任何其它類型的載體，且仍在成長——據RIAA的報告，串流訂閱服務的銷售額又上漲了4%，已達57億美元、拿下整個錄音產業收益的2/3——而數位下載單曲的銷售額則降至8180萬美元、縮減了16.1%，數位下載的總量也下跌15.8%、總額剩下1億8970萬美元。

可見CD「反攻」的灘頭，大多是之前數位下載的領土。畢竟大家都會記得自己買的第一張唱片或第一捲卡帶，但可能沒什麼人對自己下載的第一個音檔有什麼印象，更不要提有什麼「感覺」了。

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