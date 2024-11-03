快訊

00878再配0.55「股息縮水」疑慮消除！ 艾蜜莉：未來恐還是要面臨配息減少情況

看到座位就坐下？旅遊專家曝使用機場貴賓室絕不會做的5件事

密集甲動只為給賴清德看 綠委疲於奔命嘆「我在幹嘛」

實體的復興：CD銷量開始止跌回升

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

「等得夠久就是你的」，繼黑膠與卡帶的「實體復興」之後，CD的買氣似乎也止跌回升。美國唱片業協會（Recording Industry Association of America，RIAA）公布的年中報告顯示，CD的銷售金額達到2億3670萬美元，同期數位下載音樂的金額則為8780萬，大約只有CD的1/3。

回顧2023年，CD在美國的銷售數量為3683萬，已經比2022年增長2.7%。而今年CD的表現，或許代表這種實體媒介在音樂市場上捲土重來、最起碼遏止連年頹勢的轉捩點，已然真正到來。

那麼，是誰在購買CD？法國唱片業出版公會（Syndicat national de l'édition phonographique，SNEP）的數據指出，有43%的買家還不滿35歲——相對於仍在漲勢，但每片索價通常約在千元新臺幣之譜的黑膠，價格不到一半的CD，可能便是銀彈還沒有那麼充足的Z世代優先考慮的選擇。

所以清清家裡CD唱機的灰塵吧，比起很多壓縮音檔，CD聽起來可是毫無懸念地輕鬆完勝呢。

至於CD為什麼也搭上了這波「復興列車」，而沒有真的被打入市場冷宮？大概就像科技傳道者長期觀察的那樣：實體就是好！有形的東西可以擁有、可以保持，建構一片自己的實體音樂收藏，是一件樂事，不但有趣，在年輕人之間，還可能很酷。

不過串流目前無疑仍佔整個音樂市場分額的鼇頭，不但遠遠勝過任何其它類型的載體，且仍在成長——據RIAA的報告，串流訂閱服務的銷售額又上漲了4%，已達57億美元、拿下整個錄音產業收益的2/3——而數位下載單曲的銷售額則降至8180萬美元、縮減了16.1%，數位下載的總量也下跌15.8%、總額剩下1億8970萬美元。

可見CD「反攻」的灘頭，大多是之前數位下載的領土。畢竟大家都會記得自己買的第一張唱片或第一捲卡帶，但可能沒什麼人對自己下載的第一個音檔有什麼印象，更不要提有什麼「感覺」了。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤

延伸閱讀

影／南橫明霸克露鋼便橋再遭康芮沖毀 「3里成孤島」滯留370人

明霸克露橋便道流失 桃源3里預備物資人員均安

康芮進逼 桃園復興一級開設防災！孕婦、洗腎病患先撤

扯後腿？北韓派兵赴俄被嫌棄「該死」 俄軍私下對話音檔曝光

相關新聞

黎巴嫩鋼琴巨擘 艾爾巴夏2024鋼琴獨奏會

黎巴嫩鋼琴家艾爾巴夏（El Bacha），將於11月來臺。本次曲目安排，似乎深刻反映了當前該地的戰火紛飛：演出將以輕盈而平和的巴赫《郭德堡變奏曲》開場，接著是貝多芬掙扎心境的《熱情》，最後以普羅高菲夫二戰期間創作的《第七號鋼琴奏鳴曲》作結。

實體的復興：CD銷量開始止跌回升

「等得夠久就是你的」，繼黑膠與卡帶的「實體復興」之後，CD的買氣似乎也止跌回升。美國唱片業協會（Recording Industry Association of America，RIAA）公布的年中報告顯示，CD的銷售金額達到2億3670萬美元，同期數位下載音樂的金額則為8780萬，大約只有CD的1/3。

雙琴俠突然宣布解散

知名音樂組合雙琴俠（TwoSet Violin）日前突然在自己的社群頁面送上「最後一篇貼文」，為這個組合11年的演出生涯劃下句點。

眾星頌別 知名音樂製作人離世

從業超過卅載、製作數百張唱片，曾三獲葛萊美獎的63歲知名古典音樂製作人Adam Abeshouse，10日因膽管癌於紐約家中逝世。

舊金山交響樂團開幕祭縮水 合唱團持續抗議

經過9月19日的罷工之後，舊金山交響樂團合唱團的抗議活動仍然持續。他們在樂團9月25日的開季慶典上靜靜地對賓客發送傳單，控訴團方對其要求充耳不聞。

名琴又在家中失竊 法國大提琴家發文求救

法國知名大提琴家Ophélie Gaillard在自己的IG頁面上驚呼名琴與畫作失竊，急求大家幫忙。 據貼文所述，Gaillard的這把Francesco Goffriller（1737 Udine），是9月24日在他位於法國東南部Haute-Savoie的家中，與放在同一個藍色琴盒裡、由Nicolas Maire & Jean-Marie Persoit製作的兩把琴弓一起遭竊；連帶遺失的，還有兩張 Isabelle Tabin-Darbellay的畫作與一只Elisabeth Raphael的雕塑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。