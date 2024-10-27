眾星頌別 知名音樂製作人離世

文/MUZIK

從業超過卅載、製作數百張唱片，曾三獲葛萊美獎的63歲知名古典音樂製作人Adam Abeshouse，10日因膽管癌於紐約家中逝世。

Abeshouse今年初確診罹癌，其癌細胞迅速轉移，病情急轉直下，8月時醫師即告知他只剩數週可活。10月2日，由鋼琴家Lara Downes召集，與他合作過的多位知名音樂人——小提琴家Joshua Bell與女高音妻子Larisa Martinez、作曲家Kevin Puts、大提琴家John-Henry Crawford、Time for three三重奏（Ranaan Meyer、Charles Yang、Nicolas Kendall）、鋼琴家Garrick Ohlsson、Jeremy Denk、Simone Dinnerstein、Peter Dugan——齊赴工作室，為這位親密戰友舉辦最後一場送別音樂會。

與其合作過許多錄音的Joshua Bell說，與Abeshouse在一起，痛苦的製作過程都會變得有趣、彌足珍惜。

在會上演奏艾維斯鋼琴奏鳴曲的Jeremy Denk則言，Abeshouse集精準與耐性於一身，足稱業內典範，對音樂人們業外的生活也頗為關心。

由Abeshouse操刀錄音、與費城管弦樂團拿下兩座葛萊美獎的Time for Three，選擇帶來新作《JOY》。該團小提琴手Nick Kendall說Abeshouse是他們合作過最有天分、最無私的製作人——直到離場之前，Abeshouse留給他們最後的話語，仍是「孩子們，繼續彼此傾聽」。

1961年，Abeshouse生於紐約長島，三年級開始學習小提琴，從紐約大學和曼哈頓音樂學院畢業後，經過數年演奏生涯，因為朋友錄製面試帶，才從自己在地下室打造的工作室，一腳踏進製作圈。他曾在接受NPR訪問時提到，發現自己很擅長在製作過程中擔當教練、指點演奏。希望客戶即便在時程壓力之下，還是能感到安心與被愛：「我不介意錯誤，反正我們編輯時都能抹掉……一個人初來時，縱有些膽怯，但總會在某個時刻有所轉變、變得放鬆下來，這可以看得見、也可以聽得到。」

2002年，Abeshouse創立了古典錄音基金會（Classical Recording Foundation），幫助熱情藝術家錄製市場利基可能不足的作品，因為他相信「錄音跟現場一樣，都是重要的藝術形式。」

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》