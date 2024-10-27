快訊

MLB／世界大賽第3戰道奇確定布勒登板 教頭直言客場不是困擾

康芮颱風發展中 鄭明典曝偏西接近台灣關鍵

開箱影片／AI配大螢幕、抗反光超加分！Galaxy Tab S10 Ultra變最強AI平板

眾星頌別 知名音樂製作人離世

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

從業超過卅載、製作數百張唱片，曾三獲葛萊美獎的63歲知名古典音樂製作人Adam Abeshouse，10日因膽管癌於紐約家中逝世。

Abeshouse今年初確診罹癌，其癌細胞迅速轉移，病情急轉直下，8月時醫師即告知他只剩數週可活。10月2日，由鋼琴家Lara Downes召集，與他合作過的多位知名音樂人——小提琴家Joshua Bell與女高音妻子Larisa Martinez、作曲家Kevin Puts、大提琴家John-Henry Crawford、Time for three三重奏（Ranaan Meyer、Charles Yang、Nicolas Kendall）、鋼琴家Garrick Ohlsson、Jeremy Denk、Simone Dinnerstein、Peter Dugan——齊赴工作室，為這位親密戰友舉辦最後一場送別音樂會。

與其合作過許多錄音的Joshua Bell說，與Abeshouse在一起，痛苦的製作過程都會變得有趣、彌足珍惜。

在會上演奏艾維斯鋼琴奏鳴曲的Jeremy Denk則言，Abeshouse集精準與耐性於一身，足稱業內典範，對音樂人們業外的生活也頗為關心。

由Abeshouse操刀錄音、與費城管弦樂團拿下兩座葛萊美獎的Time for Three，選擇帶來新作《JOY》。該團小提琴手Nick Kendall說Abeshouse是他們合作過最有天分、最無私的製作人——直到離場之前，Abeshouse留給他們最後的話語，仍是「孩子們，繼續彼此傾聽」。

1961年，Abeshouse生於紐約長島，三年級開始學習小提琴，從紐約大學和曼哈頓音樂學院畢業後，經過數年演奏生涯，因為朋友錄製面試帶，才從自己在地下室打造的工作室，一腳踏進製作圈。他曾在接受NPR訪問時提到，發現自己很擅長在製作過程中擔當教練、指點演奏。希望客戶即便在時程壓力之下，還是能感到安心與被愛：「我不介意錯誤，反正我們編輯時都能抹掉……一個人初來時，縱有些膽怯，但總會在某個時刻有所轉變、變得放鬆下來，這可以看得見、也可以聽得到。」

2002年，Abeshouse創立了古典錄音基金會（Classical Recording Foundation），幫助熱情藝術家錄製市場利基可能不足的作品，因為他相信「錄音跟現場一樣，都是重要的藝術形式。」

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤

延伸閱讀

趕快更新！三星電子 Galaxy AI 繁體中文正式上線

波哥雷里奇將演奏拉赫曼尼諾夫協奏曲 限時優惠最終倒數

席琳狄翁爆奧運非唱現場！專家直言：一聽就知道是錄音

疫後首場兩岸音樂饗宴 台灣原創動畫音樂會明金門登場

相關新聞

雙琴俠突然宣布解散

知名音樂組合雙琴俠（TwoSet Violin）日前突然在自己的社群頁面送上「最後一篇貼文」，為這個組合11年的演出生涯劃下句點。

眾星頌別 知名音樂製作人離世

從業超過卅載、製作數百張唱片，曾三獲葛萊美獎的63歲知名古典音樂製作人Adam Abeshouse，10日因膽管癌於紐約家中逝世。

舊金山交響樂團開幕祭縮水 合唱團持續抗議

經過9月19日的罷工之後，舊金山交響樂團合唱團的抗議活動仍然持續。他們在樂團9月25日的開季慶典上靜靜地對賓客發送傳單，控訴團方對其要求充耳不聞。

名琴又在家中失竊 法國大提琴家發文求救

法國知名大提琴家Ophélie Gaillard在自己的IG頁面上驚呼名琴與畫作失竊，急求大家幫忙。 據貼文所述，Gaillard的這把Francesco Goffriller（1737 Udine），是9月24日在他位於法國東南部Haute-Savoie的家中，與放在同一個藍色琴盒裡、由Nicolas Maire & Jean-Marie Persoit製作的兩把琴弓一起遭竊；連帶遺失的，還有兩張 Isabelle Tabin-Darbellay的畫作與一只Elisabeth Raphael的雕塑。

美國國家交響樂團全員罷工 不到一日就達標

美國國家交響樂團（National Symphony Orchestra）團員所屬工會（Metropolitan Washington, D.C., Federation of Musicians, Local 161-710, American Federation of Musicians）於9月27日宣布，該團經表決程序，全員一致授權，對甘迺迪中心（Kennedy Center）拖延其集體勞務合約一事進行罷工，這也是該團46年以來的首次罷工，將直接衝擊其開季週，包括開季音樂會在內的四場演出都無法登臺。v

3月到日本賞花兼聽歌劇！2025小澤征爾音樂塾：威爾第《茶花女》 台灣特惠預售中

自2023年以來，小澤征爾音樂塾就與MUZIK合作，推出台灣的優惠票券，2025年的演出資訊已完整公布，將首次搬演威爾第名劇《茶花女》，MUZIK也正式啟動預售網頁，這次除了京都場次（3/14＆3/16）外，東京場次（3/20＆3/21）也同步開賣，更有節目冊、明信片等贈品，更重要的是京都場次還有台灣觀眾獨家的「後台導覽」活動，歡迎台灣樂迷在3月秀麗的春櫻下，前往欣賞最高水準的歌劇演出！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。