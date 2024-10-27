文/MUZIK

知名音樂組合雙琴俠（TwoSet Violin）日前突然在自己的社群頁面送上「 最後一篇貼文 」，為這個組合11年的演出生涯劃下句點。

2014年，華裔澳洲小提琴手楊博堯（Brett Yang）與陳韋丞（Eddy Chen）以TwoSet Violin之名，於YouTube開設頻道，透過幽默搞笑的高度娛樂性質表演，成功將古典音樂推介給新的觀眾。

2022年8月，該頻道慶祝訂閱者衝破400萬大關，宣布11月將與新加坡交響樂團一起演出，並於YouTube直播。此節目獲得琴商Tarisio出借兩把史特拉第瓦里名琴供雙琴俠現場使用，他們也由此踏入了接下來兩年的全球巡迴之旅。

截至目前為止，雙琴俠的YouTube頻道影片累積觀看次數已逾10億，訂閱者達423萬，熱門程度堪比流行樂壇巨星；與郎朗、Hilary Hahn、Janine Jansen、Maxim Vengerov等知名演奏家都有合作。《The Strad》雜誌評論他們開闢出自己的道路，使古典音樂對年輕一代而言變得時尚、帥氣和有趣，為古典音樂作出了主流樂壇長久以來渴望但無法做到的事情。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》