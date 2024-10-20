名琴又在家中失竊 法國大提琴家發文求救

文/MUZIK

法國知名大提琴家Ophélie Gaillard在自己的 IG頁面 上驚呼名琴與畫作失竊，急求大家幫忙。

據貼文所述，Gaillard的這把Francesco Goffriller（1737 Udine），是9月24日在他位於法國東南部Haute-Savoie的家中，與放在同一個藍色琴盒裡、由Nicolas Maire & Jean-Marie Persoit製作的兩把琴弓一起遭竊；連帶遺失的，還有兩張 Isabelle Tabin-Darbellay的畫作與一只Elisabeth Raphael的雕塑。

不過這已不是該琴首度不見，早在2018年2月，Gaillard就在巴黎市郊的家外遇過一回持刀搶劫，搶匪當時除了奪走這把他從CIC銀行借來的名琴與同樣的兩把琴弓，還拿了他的行動電話。

但可能是因為消息傳開，讓匪徒意識到自己雖然撈了價值1300萬歐元的大貨，卻很難安全脫手，於是又敲破附近街上的車窗、把琴丟進車裡，再打匿名電話讓Gaillard自行取回。

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