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舊金山交響樂團開幕祭縮水 合唱團持續抗議

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

▲（photo from facebook.com/AmericanGuildofMusicalArtists）

經過9月19日的罷工之後，舊金山交響樂團合唱團的抗議活動仍然持續。他們在樂團9月25日的開季慶典上靜靜地對賓客發送傳單，控訴團方對其要求充耳不聞。

在Grove與Franklin兩街交口發傳單的合唱團員Ellen Leslie坦言，是他們一起毀了本來應該在音樂會中度過的美好週末。希望團方快點回到談判桌前、拿出公平的合約，但這到目前為止都還未發生。

傳單上強調，幫助樂團贏得8座葛萊美獎與1座艾美獎的合唱團，從5月知道要被削減八成預算開始，就與團方積極協商，意欲尋求一紙「公平的合同」，而他們的上一紙合約，也早在7月即告過期。

參與這場開幕慶抗議的合唱團成員、公會（American Guild of Musical Artists，AGMA）監督Elliott Encarnacion指責團方嚴重誤用基金，罷工即是試圖透過手作海報上的圓餅圖和長條圖等，讓贊助者們了解狀況：「我們認為，為一張座位付出25000美元、甚至更多的大家，應該知道他們的錢是怎麼被花掉的。」他鼓勵因為罷工而沒有聽到9月19至21日三場威爾第《安魂曲》的人都去退票，並將退回的票款轉捐給合唱團的罷工基金。

舊金山交響樂團行政總監Matt Spivey則表示，他們當然正在尋找解方，團方發表的聲明則稱合唱團是樂團的重要成員，他們與公會成員已為盡快達成協議，而回到談判桌前。

不過合唱團的事，其實還只是該團諸多問題的冰山一角，這幾個月以來，他們早因大砍節目與現任音樂總監沙隆年（Esa-Pekka Salonen）即將離開，而受到樂壇的嚴重關注。尤其這位總監3月僅以「與團方沒有共同願景」一語，即宣布2024-25樂季結束後不再續任，更是格外啟人疑竇。

開季慶典上，由郎朗夫妻登臺擔綱的演出，因威爾第《安魂曲》受罷工影響取消，成為沙隆年這最後一個樂季的首場管弦樂節目，但樂團領導階層卻無人提及總監將離，沙隆年同樣沒有在臺上或晚宴中公開發表隻字片語。不過極低調的會前雞尾酒接待會和晚宴，以及被取消的節後封街派對，卻似乎實實在在地讓參加者見到了樂團的窘況。

舊金山居民Lisa Khan表示，雖然他很欣賞派對帶動更多人參與節慶的魅力，也很想念這個活動，但他仍確信樂團還有其它能夠吸引更多觀眾的東西，而他們的努力，也絕不僅止於這一個夜晚。

以往音樂廳旁停車位上為晚宴搭起的豪華帳幕，今年消失無蹤，取而代之的是Zellerbach Rehearsal Hall內規模遠小於以往的晚餐宴會。

Spivey解釋，這些都是他們經歷疫間封鎖、重新評估贊助者需求後，對開幕節慶作出的形式改變，想要讓整個過程更流暢、讓一切更開放、輕鬆、有趣，也收到很好的迴響——音樂會與贊助晚宴的票都賣光了。

確實，這場演出聖桑第二號鋼琴協奏曲、《動物狂歡節》、普羅高菲夫《羅密歐與茱莉葉》選段的音樂會，受到在場觀眾的起立喝采。但首次參加開幕節慶的樂團新訂閱會員Renee La Couture、Bill Tulloch也不諱言其間的複雜感受：沙隆年的即將離去，以及樂團遭遇的財務困境、表演者掙扎求生，都讓一切蒙上了一層悲傷的色彩。

然而，舊金山交響樂團董事長Priscilla Geeslin強調，他們這幾個月作出的艱難決定——透過明示財務責任且採取必要措施——都是為了確保這個有113年歷史的樂團，能夠再活過下一個113年的長久之計。並且喊話：這個挺過1918大流感、1929大蕭條、二次世界大戰，乃至COVID-19疫情的樂團，必能走出難關，還會變得更好更強。

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